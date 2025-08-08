I dok Hrvatska i Crna Gora u ljetnoj sezoni muku muče s manjim brojem gostiju jer ih zbog visokih cijena zaobilaze i oni kojima su ove destinacije desetljećima bile prvi izbor za ljetovanje, na svjetskoj turističkoj karti Bosna i Hercegovina postaje sve popularnija. Pristupačne cijene, ljubazni domaćini i ugostitelji, brojna prirodna te kulturno-povijesna bogatstva ovu zemlju čine sve češćim odabirom kako domaćih tako i stranim gostiju.

U raznovrsnoj paleti turističkih blagodati koju nudi ova zemlja posebno se istaknuo Ljubuški, grad u Zapadnohercegovačkoj županiji, koji je ovogodišnji dobitnik Zlatne jabuke, međunarodnog priznanja za izvanredne napore u razvoju i promociji turizma. Riječ je o prvom gradu u Bosni i Hercegovini koji nosi ovu titulu, a dodijeljena mu je za "izvrsnu sinergiju prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske baštine".

Turističko-hedonistički raj u Hercegovini: Velik dio gostiju je iz Hrvatske. Kod nas mogu večerati i popiti za novac koji bi inače dali samo za piće

Uz tvrđavu hercega Stjepana Kosače, vodopad Kravicu, najstariji muzej u BiH, Posjetiteljski centar na lokaciji rimskog logora na Humcu turističku posebnost ovoga grada u ljetnim mjesecima čine brojna kupališta uz rijeku Trebižat, koja uz vodeno osvježenje nude i jako dobru gastronomsku ponudu, a tajni su sastojak domaće namirnice uzgojene na Ljubuškom polju. Raspoređeni na dužini od tridesetak kilometara uz rijeku koja je žila kucavica ovog kraja, objekti na Koćuši, Baščini, Bililu, Čeveljuši, Kravici, Studencima, Božjaku… u ljetnim mjesecima nezaobilazna su destinacija. Nerijetko se traži stolac više, a popularna su odredišta za proslave krštenja, krizmi, rođendana, odlazaka u mirovinu i ostalih jubileja i važnih događaja. Najviše posjeta bilježi se tijekom vikenda, ali budući da je ljeti vrijeme godišnjih odmora, ni radni dani ne zaostaju previše.

Prema riječima Lea Mandića iz restorana Čeveljuša-Mandića Jaz, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima ovogodišnja sezona na kupalištima je jako dobro počela, a blizina Dalmacije za sve restorane "uz vodu" jako puno znači. - Velik je dio naših gostiju iz Hrvatske i tu, naravno zbog blizine, prednjači primorje, odnosno Dalmacija. Budući da radim na rezervacijama, mogu reći da je i ovog ljeta najveći broj poziva iz raznih mjesta od Splita do Dubrovnika - kaže nam Mandić. Dodaje kako su rezervacije različite, od onih za obiteljski ručak, gdje se traži stol za četiri do šest osoba, do većih proslava na kojima bude i stotinjak gostiju. Usto što je gastronomska ponuda bogata, raznovrsna i ukusna, jedan od ključnih razloga zbog kojeg se Dalmatinci sve češće provozaju do Ljubuškog znatno su pristupačnije cijene u ugostiteljskim objektima od onih u Hrvatskoj.

- Gosti nam često kažu kako kod nas u Ljubuškom mogu večerati i popiti piće za novac koji bi u svom mjestu dali samo za piće -navodi Mandić. Naime, u ovom ugostiteljskom objektu porcija miješanog mesa s roštilja stoji 18 KM, dok su ćevapi (deset komada) 12 KM. U tu cijenu uključen je i pomfrit. Tako četveročlana obitelj u ovom, ali i većini ostalih restorana "uz vodu" (cijene su, kaže Mandić, manje-više slične) može ručati i popiti piće za oko 50 do 60 KM. Uz roštilj, koji je najtraženiji, gosti koji posjećuju ovaj restoran često biraju ribu te jela ispod peke. Budući da je riječ ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, nemaju problem s pronalaskom radne snage.

- Kod nas je ekipa ustaljena, odnosno kod nas ti ljudi rade već godinama, ali svake godine imamo i mladu radnu snagu. Naime, prednost nam je što se radi sezonski odnosno samo ta tri ljetna mjeseca pa imamo velik broj srednjoškolaca koji su zainteresirani, jako brze uče i pokazali su se kao odlično rješenje - zaključio je Mandić. Da je Ljubuški sve poželjnija destinacija, pokazuju i podaci Turističke zajednice Grada Ljubuškog prema kojima je u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen porast ostvarenih noćenja domaćih i stranih gostiju od 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- U službenoj statistici Turističke zajednice Grada Ljubuškog trenutačno imamo 111 registriranih smještajnih objekata različitih kategorija koji nude najam smještaja turistima. Popunjenost je smještajnih objekata najveća u ljetnom razdoblju. Naime, tijekom ljetnih mjeseci u pojedinim tjednima popunjenost ukupnog kapaciteta na razini grada iznosi između od 90 do 95 posto - ističe v. d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog Veronika Pinjuh.

Posebno veseli činjenica da se u prosjeku zadržavanje gostiju na području Grada Ljubuškog produljilo u odnosu na prethodne godine. - U Ljubuškom su prethodnih godina gosti boravili od jedan do dva dana. Uvidom u statistiku, vidljivo je kako sada gosti ovdje borave u prosjeku tri do pet dana, što upućuje na to da im je dostupno više sadržaja koji odlučuju istražiti - navodi Pinjuh. A upravo ti dodatni sadržaji razlogom su što ovaj grad turistički živi dulje od tri ljetna mjeseca.

- Ono čemu se posebno veselimo podaci su u predsezoni i postsezoni jer bilježimo znatno povećanje ostvarenih noćenja, što nam i jest cilj, da organiziranjem raznih sadržaja privučemo i domaće i strane posjetitelje u naš grad - zaključila je Pinjuh. Porast dolazaka bilježi se i na Kravici, kaže Nikica Vučić, direktor JP Parkovi d. o. o. Ljubuški, u odnosu na isto razdoblje prošle godine broj posjeta je od 10 do 15 posto veći, a 80 posto ih čine stranci. - U prvih sedam mjeseci ove godine Kravicu je posjetilo 231.748 gostiju - istaknuo je Vučić.