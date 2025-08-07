Frižideri se kvare, turisti otkazuju: Na Cresu muku muče zbog problema sa strujom

Dio Cresa muku muči s čestim i dugotrajnim nestancima električne energije. Neki turisti otkazuju smještaj zbog toga, a domaćini gube novac. - Vode i tako nema, a kad nema struje, nema ni vode jer svi dobivamo vodu preko hidrofora. Znači, vraćamo se 50 godina unatrag - poručio je za Dnevnik NoveTV Marino iz Dragozetića.

Rudolf Rozner također iz Dragozetića kaže kako im je prva trgovina u gradu Cresu te je udaljena 15 kilometara. - Moramo napraviti zalihe, pa sve zamrzavamo, čak i kruh. I onda kad nestane struje, nama se počne topit, škrinje nam se odleđuju. Kad se sve otopi, ja to sve mogu baciti u smeće - govori Rudolf. Stanovnici Cresa su u posljednjih tjedan dana tri puta bili bez struje, a sa subote na nedjelju to je trajalo punih 12 sati.

Jasmina Mlatesinić, vlasnica pansiona, kaže kako su u velikom problemu jer im se kvare frižideri i namirnice. - Naši djelatnici rade u mraku, rade pod svijećama. Imamo 12 soba, turisti su nam očajni, imamo prijevremene odlaske, situacija je vrlo vrlo loša - kazala je. - Mi imamo dvoje djece, imamo obitelj, ne možeš otvorit frižider ni kuhati, to je strašno za ovakvu zemlju - govori Tricia koja je iz Nizozemske došla ovdje na ljetovanje.

Iz HEP-a su kazali kako je subotnji kvar bio zbog loših vremenskih prilika i na nepristupačnom terenu te u noćnim uvjetima zbog čega je duže potrajalo njegovo otklanjanje. Na tom su dijelu planirani radovi najesen. - Na predmetnoj dionici 20 kV dalekovoda planira se polaganje 20 kV kabelskog voda na dionici ceste D100, a predmetni radovi su vezani uz radove na proširenju spomenute dionice ceste, u sklopu zahvata pod nadležnošću Hrvatskih cesta koji su planirani najesen ove godine - poručili su.