Turiste toliko živciraju cvrčci da su ih spremni i ubiti: 'Stvarno nisu normalni"'

Neizbježna je to mediteranska zvučna kulisa, ali nekim francuskim turistima cvrčci u Provansi jednostavno su preglasni.

Nekoliko njih požalilo se načelniku slikovita sela Beausseta, nedaleko od Toulona, da im ti kukci svojom "pjesmom" uništavaju odmor.

Neki su se čak raspitivali postoji li kakav insekticid koji bi ih zauvijek utišao.

U svijetu cvrčaka cvrče samo mužjaci da bi privukli ženke.

"Ovo ljeto je već pet skupina turista došlo do mene i žalilo se da ih cvrčci nerviraju od jutra do večeri", rekao je načelnik sela Georges Ferrero u razgovoru za Francuski radio.

"Pokušao sam im objasniti da je to karakterističan zvuk Provanse, dio našeg folklora, ali bezuspješno. Njima je to zvuk iz pakla i nikako ne shvaćaju da je to muzika za naše južnjačke uši", dodao je Ferrero.

Dodaje i da su neki turisti u lokalnim prodavaonicama pokušali pronaći neko kemijsko sredstvo protiv cvrčaka. "Stvarno nisu normalni", kazao je.

Objasnio je da se nije radilo samo o Parižanima, koje stanovništvo ruralne Francuske voli mrziti.

"Bilo ih je i s istoka Francuske i iz Bretanje", otkrio je.

