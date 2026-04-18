Turist kebab platio 1700 eura? Policija razotkrila opasnu turističku prijevaru

Britanski turist u Rio de Janeiru postao je žrtva prijevare na jednoj od najpoznatijih svjetskih plaža, nakon što je za običan kebab platio čak 1700 eura. Riječ je o najnovijem u nizu incidenata koji su posljednjih mjeseci zabilježeni na obali ovog brazilskog grada, javlja The Guardian.

Prema navodima policije, osumnjičeni je uhićen na plaži Copacabana, nedaleko od luksuznih hotela, nakon što je zajedno s pomagačem manipulirao POS uređajem i strancu naplatio višestruko veću cijenu. Umjesto uobičajenih 10 reala, turist je za obrok platio čak 10.000 brazilskih reala, odnosno oko 1.700 eura.

Ovaj slučaj dio je šireg obrasca prijevara koje pogađaju turiste u Riju. Na obližnjoj plaži Ipanema zabilježeni su slični incidenti. Dvojici argentinskih turista pokušano je naplatiti 7.000 brazilskih reala za dvije porcije açaíja, dok je jedan kolumbijski posjetitelj platio 2.500 reala za caipirinhu.

U jednom od najekstremnijih slučajeva, argentinska turistkinja platila je čak 20.000 reala za kukuruz koji uobičajeno košta tek 20 reala. Nakon prijevare izjavila je da ne govori portugalski. ‘Ne razumijem brojeve na portugalskom. Ne govorim portugalski’, istaknula je.

Šefica turističke policije u Riju, Patricia Alemany, potvrdila je da nadležne službe intenzivno rade na suzbijanju vala prijevara na najfrekventnijim plažama. U izjavi za O Globo naglasila je kako nedostatak učinkovitog nadzora stvara ‘neuredno’ okruženje koje pogoduje djelovanju prevaranata.

Unatoč ovim incidentima, turizam u Brazilu nastavlja rasti. Grad je dodatno privukao posjetitelje velikim događanjima, uključujući koncert Lady Gage koji je prošle godine okupio više od dva milijuna ljudi, dok se uskoro očekuje i nastup Shakire. Prema podacima turističke organizacije Embratur, koje je iznio njezin čelnik Marcelo Freixo, Brazil je prošle godine posjetilo rekordnih devet milijuna turista, u odnosu na 6,7 milijuna godinu ranije.

Freixo smatra da rast turizma proizlazi iz povećane globalne potražnje za putovanjima nakon pandemije, ali i ekonomskih kretanja u regiji. Posebno se ističe dolazak posjetitelja iz Argentine, gdje su reforme predsjednika Javiera Mileia ojačale nacionalnu valutu i učinile Brazil pristupačnijom destinacijom za srednji i viši sloj stanovništva. Iako većina posjeta prolazi bez poteškoća, najnoviji incidenti ukazuju na potrebu dodatnih mjera zaštite turista, osobito na najposjećenijim lokacijama.