'Obrlate vas u minuti, upozorite svoje starije': Zagrepčanka opisala što se dogodilo njezinoj svekrvi

"Upozorite svoje starije, posebno bakice, da ne nasjedaju na gospođe koje se okolo predstavljaju kao susjede. Navodno su zvonile na vrata susjedima za posudbu 250€", sadržaj je to upozorenja koje je osvanulo u grupi koja okuplja stanovnike Gajnica. Zagrepčanka kaže kako gospođe dolaze s izlikom da im taj novac nedostaje da bi platile struju, a moraju to učiniti do 12 sati. "Toliko su uvjerljivi da te obrlate", naglašava. Dodaje kako im se nipošto ne trebaju postavljati pitanja poput: "Jeste li vi ta i ta susjeda?”, “Jeste li se ošišali?”, “Poznajete li ovu ili onu osobu?", ako ih se ne prepoznaje jer će na takva pitanja uvijek odgovoriti potvrdno

"To se dogodilo mojoj svekrvi jučer oko podneva. Sva sreća pa nije nasjela!" kazala je Zagrepčanka još jednom dodajući i da se starije upozori i da paze "što pred kim govore, jer netko sa strane uvijek sluša".