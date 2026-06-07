Prijetnjama ubojstvom njega i obitelji mu, prisiljavao ga da krade - parfeme i odjeću

Mladić (27) sumnjiči se za trgovanje ljudima zbog čega ga je zagrebačka policija kazneno prijavila. Sumnjiči ga se da je iskoristio slabo fizičko stanje i mentalno zdravlje 21-godišnjaka kojeg je uporabom sile, kaže policija, doveo u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i postupne podređenosti. Stariji je mladić mlađeg prisiljavao da čini kaznena djela, odnosno da krade razne odjevne predmete i parfeme po zagrebačkim trgovinama. Nakon što bi po nalogu 27-godišnjaka žrtva ukrala razne predmete, sumnja se da mu ih je 27-godišnjaka oduzimao. Nešto od ukradenih predmeta i robe je zadržao za sebe, a nešto je prodavao drugim osobama te je tako stekao, kaže policija, nepripadnu imovinsku korist, no ne preciziraju koliku.

To zlostavljanje trajalo godinama pa se 27-godišnjaka sumnjiči i da je unazad nekoliko godina, a kako bi uspostavio kontrolu nad žrtvom i sebi pribavio nepripadnu imovinsku koristi, iskorištavao emocionalno stanje žrtve i žrtvinu dob. Prijetio je 21-godišnjaku, tukao ga i prisiljavao ga da krade i čini što mu kaže, a 21-godišnjak je iz straha za svoj život slušao te naredbe. U policiji pojašnjavaju da je 27-godišnjak s 21-godišnjom žrtvom uspostavio odnos zavisnosti i dužnički odnos, te ga je stalno nadzirao, a sve navedeno je u suprotnosti s odredbama Međunarodnog prava, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta s pripadajućim Protokolima za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima posebice ženama i djecom, Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima te Konvencije Međunarodne organizacije rada o prisilnom ili obveznom radu.

Nadalje, 27-godišnjak se sumnjiči da je u travnju ove godine fizički nasrnuo na 21-godišnjaka nakon čega mu je oduzeo mobitel i novac. Zaprijetio mu je da će ga ubiti, a dok mu je prijetio u ruci je imao vatreno oružje. Tražio ga je da ponovno krade, no 21-godišnjak ga je taj put odbio poslušati. - Ako ne napraviš što ti kažem, ubit ću tebe, a pobit ću ti i obitelj! - zaprijetio je 27-godišnjak 21-godišnjaku. Ovaj put ga je tražio da u jednom trgovačkom centru u Novom Zagrebu ukrade parfeme, a prestrašeni 21-godišnjak ga je nakon prijetnji odlučio poslušati. barem prividno. Jer kada je došao u trgovački centar za pomoć se obratio zaštitaru koji je pozvao policiju i tako se razmotalo višegodišnje klupko straha, prijetnji i prisiljavanja na činjenje kaznenih djela. Policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predala 27-godišnjaka pritvorskom nadzorniku, a kažu i da im je poznat od ranije jer su ga zadnjih godina više puta kazneno prijavljivali.