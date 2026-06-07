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SUMNJIČE GA ZA TRGOVINU LJUDIMA

Prijetnjama ubojstvom njega i obitelji mu, prisiljavao ga da krade - parfeme i odjeću

Obiteljsko nasilje
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.06.2026.
u 13:13

To zlostavljanje trajalo godinama pa se 27-godišnjaka sumnjiči i da je unazad nekoliko godina, a kako bi uspostavio kontrolu nad žrtvom i sebi pribavio nepripadnu imovinsku koristi, iskorištavao emocionalno stanje žrtve i žrtvinu dob. Prijetio je 21-godišnjaku, tukao ga i prisiljavao ga da krade i čini što mu kaže, a 21-godišnjak je iz straha za svoj život slušao te naredbe

Mladić (27) sumnjiči se za trgovanje ljudima zbog čega ga je zagrebačka policija kazneno prijavila. Sumnjiči ga se da je iskoristio slabo fizičko stanje i mentalno zdravlje 21-godišnjaka kojeg je uporabom sile, kaže policija, doveo u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i postupne podređenosti. Stariji je mladić mlađeg prisiljavao da čini kaznena djela, odnosno da krade razne odjevne predmete i parfeme po zagrebačkim trgovinama. Nakon što bi po nalogu 27-godišnjaka žrtva ukrala razne predmete, sumnja se da mu ih je 27-godišnjaka oduzimao. Nešto od ukradenih predmeta i robe je zadržao za sebe, a nešto je prodavao drugim osobama te je tako stekao, kaže policija, nepripadnu imovinsku korist, no ne preciziraju koliku.

To zlostavljanje trajalo godinama pa se 27-godišnjaka sumnjiči i da je unazad nekoliko godina, a kako bi uspostavio kontrolu nad žrtvom i sebi pribavio nepripadnu imovinsku koristi, iskorištavao emocionalno stanje žrtve i žrtvinu dob. Prijetio je 21-godišnjaku, tukao ga i prisiljavao ga da krade i čini što mu kaže, a 21-godišnjak je iz straha za svoj život slušao te naredbe. U policiji pojašnjavaju da je 27-godišnjak s 21-godišnjom žrtvom uspostavio odnos zavisnosti i dužnički odnos, te ga je stalno nadzirao, a sve navedeno je u suprotnosti s odredbama Međunarodnog prava, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta s pripadajućim Protokolima za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima posebice ženama i djecom, Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima te Konvencije Međunarodne organizacije rada o prisilnom ili obveznom radu.

Nadalje, 27-godišnjak se sumnjiči da je u travnju ove godine fizički nasrnuo na 21-godišnjaka nakon čega mu je oduzeo mobitel i novac. Zaprijetio mu je da će ga ubiti, a dok mu je prijetio u ruci je imao vatreno oružje. Tražio ga je da ponovno krade, no 21-godišnjak ga je taj put odbio poslušati. - Ako ne napraviš što ti kažem, ubit ću tebe, a pobit ću ti i obitelj! - zaprijetio je 27-godišnjak 21-godišnjaku.  Ovaj put ga je tražio da u jednom trgovačkom centru u Novom Zagrebu ukrade parfeme, a prestrašeni 21-godišnjak ga je nakon prijetnji odlučio poslušati. barem prividno. Jer kada je došao u trgovački centar za pomoć se obratio zaštitaru koji je pozvao policiju i tako se razmotalo višegodišnje klupko straha, prijetnji i prisiljavanja na činjenje kaznenih djela. Policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predala 27-godišnjaka pritvorskom nadzorniku, a kažu i da im je poznat od ranije jer su ga zadnjih godina više puta kazneno prijavljivali.
Ključne riječi
trgovina ljudima PUZ Zagreb

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