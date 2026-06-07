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KRIJUMČARENJE U MEKSIKO

FOTO Iza paravana skrivao se ulaz u golemi tunel: Pogledajte kako izgleda

Cross-border drug tunnel between U.S. and Mexico
Foto: US Attorney's Office for the Sou
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Autor
Dora Taslak
07.06.2026.
u 09:40

Tunelu, koji je bio dubok oko 17 metara, pristupalo se pomoću sofisticiranog hidrauličkog dizala

Otkriven je skriveni tunel koji se protezao od SAD-a do Meksika te koristio za krijumčarenje droge. On je, kako je izvijestio Ured američkog državnog odvjetnika za Južni okrug Kalifornije, bio dug oko 589 metara te visok približno 1,4 metra, a imao je ojačane zidove, tračnice, ventilacijski sustav i električnu energiju. Do otkrića sofisticiranog prekograničnog tunela došlo je zbog istrage o trgovini drogom. Osim toga, istraga je rezultirala podizanjem optužnica protiv četiri osobe zbog zavjere za distribuciju više od jedne tone kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na 45 milijuna američkih dolara.

Podzemni prolaz protezao se od Tijuane do navodne maloprodajne trgovine "Buy 4 Less” u četvrti Otay Mesa u Kaliforniji. Istražitelji su, naime, provodili redoviti nadzor skladišta "Buy 4 Less” zbog sumnjivih aktivnosti. Primijećeno je kako se tamo redovito pojavljivala nova skupina "zaposlenika", a aktivnost oko trgovine nije odgovarala uobičajenom poslovanju maloprodajnog objekta. Primjerice, istražitelji su primijetili vrlo malo kupaca koji su ulazili i izlazili iz trgovine.

Dana 29. svibnja, agenti su tijekom nadzora trgovine uočili muškarca kako utovaruje tri velika i teška predmeta u bijeli kombi. Vozilo je napustilo trgovinu i parkiralo se u blizini automehaničarske radionice. Agenti su vidjeli da je parkiran uz drugi kombi, a potom je do njih stigao i kamion. Predmeti su iz kombija prebačeni u kamion koji je potom otišao, a kasnijom pretragom u njemu je utvrđena prisutnost narkotika. Zaustavljena su još dva vozila, a ukupno je u akciji pronađeno više jedne od tone kokaina. 

Nakon zapljene, izdan je nalog za pretragu trgovine "Buy 4 Less" te je tada nađen ulaz u podzemni tunel, skriven ispod poda u skladištu. Tunelu, koji je bio dubok oko 17 metara, pristupalo se pomoću sofisticiranog hidrauličkog dizala. 

Šerifica okruga San Diego, Kelly Martinez, izjavila je da je suradnja policijskih agencija ključna za razbijanje sofisticiranih međunarodnih narkokartela: "Zajedničke operacije prekidaju mreže krijumčarenja, zaustavljaju nezakonite financijske tokove i sprječavaju kriminalne organizacije da iskorištavaju pravne praznine između različitih nadležnosti. Ured šerifa zahvalan je svim partnerima na radu i predanosti u ovoj istrazi.”
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Ključne riječi
droga SAD tunel Meksiko

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