Iran: Mir ovisi o odmrzavanju naše 24 milijarde dolara

Sjedinjene Američke Države presrele su val projektila i dronova koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu i prostoru Perzijskog zaljeva. Američke su snage također napale obalne nadzorne radare u Iranu nakon što su oborile četiri jurišna drona, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo CENTCOM. Iran je ispalio nekoliko hitaca kao "upozorenje" u blizini Hormuškog tjesnaca, što je "možda bilo povezano" s premještanjem američkih ratnih brodova u tom području, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Mehr. Šest projektila je presretnuto, a sedmi nije dosegao cilj, prema početnim procjenama. Nitko od američkih vojnika nije ozlijeđen, navodi se.

– Iranske tvrdnje o oštećenju sjedišta američke Pete flote u Bahreinu su lažne, dodao je CENTCOM. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da su napadnute "neprijateljske baze u regiji". Iz CENTCOM-a navode da su iranski jurišni dronovi "predstavljali neposrednu prijetnju regionalnom pomorskom prometu". Američke snage napale su iranske nadzorne radare u Goruku i na otoku Qeshm "kako bi se obranile od daljnjih pomorskih napada", navodi se.

SAD i Iran razmijenili su udare u subotu ujutro po lokalnom vremenu, nekoliko dana nakon što su objavili kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre. S druge strane, iranski ministar vanjskih poslova odbacio je izjave libanonskog predsjednika Josepha Aouna dane u intervjuu za CNN da Teheran koristi Libanon kao pregovarački adut u ratu sa SAD-om i Izraelom. – Spasite Libanon od svog pravog neprijatelja, gospodine predsjedniče, rekao je Abbas Araghchi, očito misleći na Izrael. – Da je Libanon bio pregovarački adut za Iran, davno bismo imali dogovor, dodao je.

Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na odmrzavanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je u petak visoki iranski dužnosnik za CNN, upozoravajući da će SAD "ući u mračni koridor" ako nastavi borbe. – Pregovori su u zastoju i Trump mora prekinuti taj zastoj, rekao je Mohsen Rezaee, vojni savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Khameneija. – Lopta je na Trumpovoj strani terena, poručio je. Iran je navodno zatražio isplatu 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava čim se potpiše privremeni sporazum sa SAD-om, a dodatnih 12 milijardi dolara u kasnijoj fazi. Američki dužnosnici zabrinuti su da bi svako odmrzavanje sredstava u ovoj fazi moglo ukloniti ključnu točku utjecaja na režim. Rezaee je upozorio da će Iran "odvući rat" izvan Perzijskog zaljeva ako Sjedinjene Države nastave sukob, potencijalno proširujući vojne operacije od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, tjesnaca Bab al-Mandab, Crvenog mora i Sredozemnog mora. – Dat ćemo drugu dimenziju ratu napadajući ove druge američke baze koje smo do sada napadali – rekao je Rezaee.

Sirene su aktivirane rano u subotu ujutro u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtska vojska izjavila je da odgovara na prijetnje raketama i dronovima, dok u Bahreinu pozivaju stanovnike da se sklone. Nekoliko libanonskih vojnika, uključujući i visokog časnika, ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu u subotu, prema vojnom priopćenju. – Brojni vojnici, uključujući i časnika, poginuli su u barbarskom izraelskom napadu usmjerenom na vojno vozilo na cesti Khardali – Nabatiyeh, rekla je vojska u priopćenju. Ubijeni časnik bio je brigadni general, prema službenoj libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji.