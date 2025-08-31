Naši Portali
NIZ NAPADA NOŽEM

Tunižanin (24) uhićen nakon drugog napada nožem u Dresdenu u tjedan dana

VL
Tomislav Kardum/Hina
31.08.2025.
u 16:47

Policija je izvijestila da su dvojica muškaraca, koji su bili u većem društvu, uznemiravali žene u tramvaju

Dvadesetčetverogodišnji Tunižanin pritvoren je nakon napada nožem u istočnom njemačkom gradu Dresdenu koji se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Amerikanac napadnut nožem u tramvaju u istom gradu. Uhićeni se sukobio sa šesnaestogodišnjim Sirijcem u Praškoj ulici u središtu Dresdena oko 19 sati u srijedu. Obojica su ozlijeđena, a dva na licu mjesta nađena su dva noža. Incident se dogodio nakon što je u ranim jutarnjim satima prošle nedjelje američki državljanin napadnut u tramvaju.

Policija je izvijestila da su dvojica muškaraca, koji su bili u većem društvu, uznemiravali žene u tramvaju. Kada je američki putnik pokušao intervenirati, jedan od njih ga je napao nožem. Žrtva je zadobila duboku ranu na licu, ali mu život nije ugrožen. Glavni osumnjičenik u tom slučaju, dvadesetogodišnji Sirijac, predao se policiji u petak, a u pritvoru je i drugi osumnjičenik.

Ključne riječi
Dresden Njemačka

