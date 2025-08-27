Naši Portali
Američki udarac

Trump kaznio velikog europskog saveznika zbog poslovanja s Putinom: Udario im rekordne carine

President Trump Numerous Executive Orders On The First Day Of His Presidency - DC
Foto: JIM LO SCALZO
1/3
Autor
Tea Tokić
27.08.2025.
u 09:57

Trump je ranije udario istim carinama Brazil, ali nije reagirao na Kinu, iako i ona masovno kupuje rusku naftu.

Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu američkog uvoza iz Indije, ispunivši prijetnju da kazni jednu od najvećih svjetskih ekonomija zbog kupovine jeftine ruske nafte. Carine, koje su stupile na snagu odmah nakon ponoći u Washingtonu u srijedu, mogle bi nanijeti značajnu štetu indijskoj ekonomiji i dodatno poremetiti globalne lance opskrbe, piše britanski The Guradian. Ona direktno pogađa robu ukupne vrijednosti 87,3 milijarde dolara godišnje, dok su pametni telefoni zasad izuzeti, industrije poput tekstila, nakita i morskih plodova bilježe nagli pad narudžbi i obustave proizvodnje.

Indija ne pokazuje namjeru da odustane od ruskih energenata. Premijer Narendra Modi pozvao je građane da kupuju domaću robu, dok je šef diplomacije S. Jaishankar odbacio američke zahtjeve nazvavši ih “neopravdanim i licemjernim”. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi nove carine mogle usporiti rast BDP-a ispod 6 posto, a indijske burze već bilježe pad vrijednosti. Prema podacima FIEO-a, brojni proizvođači odjeće i tekstila za američko tržište zaustavili su proizvodnju.

Trump je ranije udario istim carinama Brazil, ali nije reagirao na Kinu, iako i ona masovno kupuje rusku naftu. Indija u međuvremenu produbljuje odnose s Moskvom i najavljuje jače povezivanje s Pekingom. “Trump je ugrozio godine mukotrpno građenih odnosa,” izjavio je jedan visoki indijski trgovinski dužnosnik za Guardian. “Povjerenje je najveća žrtva, a teško da će do obnove doći dok je on na vlasti.” Analitičari ističu kako će najveći dobitnici biti konkurenti iz jugoistočne Azije, prvenstveno Vijetnam i Kambodža, koji američkim kupcima već nude jeftiniju alternativu.

Dronovi, rakete i mornarica: Trump potpisao tajnu uredbu. Priprema važan rat
Komentara 2

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
10:09 27.08.2025.

Do kad će ovo boraviti na planetu koji se zove zemlja? I zašto se zove zemlja kada je 80% voda a ne zemlja?

