Trump najavio smrtnu kaznu za sva ubojstva u Washingtonu: 'Nemamo izbora'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će njegova administracija tražiti smrtnu kaznu u svim slučajevima ubojstva u Washingtonu. "Ako netko počini ubojstvo u glavnom gradu, smrtna kazna. Glavni grad, smrtna kazna. Ako netko ubije nekoga u glavnom gradu, Washingtonu DC-ju, tražit ćemo smrtnu kaznu", rekao je danas tijekom sastanka s članovima vlade. Trump nije odmah iznio konkretne detalje, ali je smrtnu kaznu nazvao "vrlo snažnom preventivnom mjerom". Pojedine savezne države, rekao je, morat će same donijeti odluku, no u glavnom gradu zemlje tužitelji će tražiti smrtnu kaznu, piše CNN. "Nemamo izbora", dodao je.

Tradicionalno, DC Superior Court obrađuje većinu slučajeva ubojstava u gradu i vezan je zakonima koji ne dopuštaju smrtnu kaznu. Međutim, ured američkog državnog odvjetnika u DC-u, koji za razliku od drugih jurisdikcija u zemlji vodi i lokalne i savezne postupke, mogao bi podizati optužnice na saveznoj razini u mnogim slučajevima za koje je predviđena smrtna kazna i tražiti njezino izricanje. "Iskoristit ćemo sve zakonom predviđene sankcije i kazne", rekla je američka državna odvjetnica Jeanine Pirro danas na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje o traženju smrtne kazne u slučajevima u DC-u.

🚨AVISO: Trump quer aplicar a pena de morte para homicídios em Washington pic.twitter.com/V5tWHBVANR — Bravata (@Bravata_br) August 26, 2025

No, samo dobivanje smrtne presude moglo bi biti daleko teže jer bi tužitelji morali uvjeriti porotnike da je izreknu. Povijesno gledano, tužitelji su u DC-u imali problema pridobiti porote da nametnu smrtnu kaznu, čak i kada su jednoglasno glasali za osuđujuću presudu, rekli su u posljednjim tjednima brojni pravni stručnjaci iz Washingtona. "Bit će teško pronaći 12 ljudi u DC-u koji bi to učinili", rekao je Jon Jeffress, bivši savezni odvjetnik po službenoj dužnosti koji sada radi kao privatni branitelj u gradu. Savezni sud u Distriktu Columbia nije vodio suđenje sa zahtjevom za smrtnu kaznu još od 2003. godine, kada su Rodney L. Moore i Kevin L. Gray osuđeni za ukupno 29 ubojstava, navode izvori upoznati sa sudom i tim slučajem.

Tada porotnici nisu mogli postići jednoglasan dogovor o smrtnoj presudi za dvojicu optuženih pa su im izrečene kazne doživotnog zatvora, pokazuju sudski zapisi. Na pitanje o nespremnosti porota u prošlosti da odobre smrtnu kaznu u slučajevima u DC-u, Pirro je rekla: "Slijedit ćemo zakon, provesti postupak, iznijeti dokaze … bez obzira je li DC sklon tome ili nije, ovo nije političko pitanje". "Ovo je pitanje koje je sankcionirano zakonom i daje nam ovlasti da to učinimo. Ako ne mi, tko onda?", dodala je. Posljednjih mjeseci Ministarstvo pravosuđa u najmanje tri slučaja pred saveznim sudom u DC-u signaliziralo je da bi moglo tražiti smrtnu kaznu, prema sudskim spisima. Jedan od tih slučajeva odnosi se na Eliasa Rodrigueza, optuženog da je u svibnju pucao na dvoje zaposlenika izraelskog veleposlanstva nakon jednog događaja u židovskoj zajednici.

Ministarstvo pravosuđa također aktivno razmatra traženje smrtne kazne pred Okružnim sudom u DC-u za dvojicu meksičkih državljana optuženih još 2008. godine u slučaju bandi, a nedavno izručenih SAD-u, kao i za dvojicu mladića optuženih za otmicu vozila 2023. godine, prema sudskim dokumentima. Ovo se događa u trenutku kada je broj zatvorenika na saveznoj smrtnoj kazni pao na trojicu, nakon što je predsjednik Joe Biden ublažio kazne za oko tri desetaka osuđenih na smrt. Trump je, pak, od prvog dana svoje administracije obećao obnovu primjene smrtne kazne u SAD-u, naredivši državnom odvjetniku da je traži gdje god je to moguće.