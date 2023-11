Tuga u Privlaci: Od Gorana Šarića poginulog u nesreći koju je skrivio ministar Banožić oprostili se obitelj i prijatelji

Privlaka je zavijena u crno. Danas su Gorana Šarića (40) na posljednji počinak ispratili obitelj, prijatelji, kolege...

Šarić, inače otac dvoje djece poginuo je u teškoj prometnoj nesreći, koja se dogodila u subotu oko 6.15 sati kod Privlake.

Nesreća se dogodila kada je ministar Mario Banožić, koji je kasnije razriješen dužnosti, pretjecao teretno vozilo pa udario u Šarićev kombi koji se kretao u suprotnom smjeru.

Protiv Banožića u međuvremenu podignuta je kaznena prijava zbog izazivanja nesreće, a PU vukovarsko-srijemska izvijestila je kako je Banožić na izlazu iz Vinkovaca pretjecao kamion, pri čemu se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera, kojim je upravljao Šarić. Premijer Andrej Plenković odmah nakon nesreće smijenio je Banožića s dužnosti, a ovog ponedjeljka, prema najavama zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru, u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić trebali bi stići uzorci krvi i urina koji će pokazati je li ministar bio pod utjecajem alkohola i droga.

Prema informacijama koje je iznijela Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, Banožić je automobilom nepropisno pretjecao teretno vozilo te udario u kombi koji se kretao iz suprotnog smjera, u kojem je bio 40-godišnjak. "Prema do sada utvrđenom, vozač osobnog automobila, 44-godišnjak, upravljajući osobnom automobilom započeo je pretjecanje teretnog vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru, prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike. U tom trenutku došlo je do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera", kazala je Luburić.

Zdravstveno stanje bivšeg ministra obrane Marija Banožića koji se nalazi na liječenju u osječkom KBC-u je stabilno, još uvijek je izvan neposredne životne opasnosti, ali se i dalje ne sjeća prometne nesreće u kojoj je sudjelovao, izvijestilo je u nedjelju Ravnateljstvo KBC-a. Zamjenik ravnatelja KBC-a Krunoslav Šego izjavio je novinarima kako su u bolnici i dalje vrlo oprezni, s obzirom na vrstu i opseg ozljeda koje je Banožić zadobio u prometnoj nesreći.