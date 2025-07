Tucker Carlson Nijemcima: Neprijatelj vam nije Putin, već Merkel i Merz

U velikom intervjuu za najtiražnije njemačke novine Bild američki novinar Tucker Carlson rekao je da pravi neprijatelj Njemačke nije Vladimir Putin, već su to trenutačni kancelar Friedrich Merz i bivša kancelarka Angela Merkel zato što su dopustili ulazak prevelikog broja migranata u zemlju. Intervju je vodio poznati novinar Paul Ronzheimer i trajao je više od dva sata, a Carlson je tijekom razgovora uputio niz kritika liderima na kontinentu. Ovaj razgovor vrlo dobro oslikava kako američka tvrda desnica, čiji je Carlson najutjecajniji predstavnik, vidi Stari kontinent.

Intervju je, osim pitanja i odgovora, bio pomalo neobično popraćen i nizom komentara Carlsonovih riječi koje je napisao sam novinar. U intervjuu je Amerikanac ustvrdio da “zaista voli Trumpa” te da smatra da ima odličan smisao za humor. Priznao je i da se nisu ostvarili njegovi strahovi da će tisuće američkih vojnika stradati u iranskom protuodgovoru na američko bombardiranje. Carlson se s Trumpom razišao na pitanju bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja čemu se on protivio, a nakon što ih je Trump naredio, nije bilo oštrog odgovora Teherana. – Moji strahovi nisu se ostvarili. Nastavi li se to, bit će mi drago da sam bio u krivu – rekao je Carlson.

Novinar Ronzheimer ustvrdio je da je njihov razgovor postao užaren kada su skrenuli na pitanje Ukrajine. Nakon što je Carlson ustvrdio, u slučaju da sve pođe po zlu, da bi najgori scenarij mogao biti nuklearni rat Zapada i Rusije koji bi zbrisao cijelo svjetsko stanovništvo s lica zemlje, njemački novinar pitao ga je znači li to bi Rusiji trebalo predati svaku iduću zemlju – baltičke države, Poljsku, Njemačku – koju zatraži jer se nad njih nadvila prijetnja ruskog nuklearnog oružja. na što je Carlson ustvrdio: “Da, priznajem vam da je ekstremno frustrirajuće da oni koji imaju snažno oružje imaju više moći od onih koji ga nemaju.” No, Carlson smatra da Putinova Rusija ne želi zauzeti Latviju. – Mislim da im se to ne isplati. Jedva mogu kontrolirati svoju državu. To je najveća zemlja na svijetu – rekao je Amerikanac i uskoro zatim prozvao novinara da je “povjerovao u laž da Rusija ima plan osvajanja Njemačke ili Velike Britanije”.

Više se puta Carlson vratio na odgovornost njemačkih vlasti zbog toga što su pustile velik broj imigranata u zemlju. Rekao je da njega zanimaju pitanja od toga koliko ima novca, do toga kako mu izgleda susjedstvo i koliko ima smeća u parku. – Mislim da biste se trebali baviti onime što je zaista važno vama, a ne onime što televizija kaže da je važno ili što Merz kaže. Tada ćete shvatiti da vaš neprijatelj nije Vladimir Putin. On nije napunio parkove smećem ili migrantima. Napravila je to Angela Merkel, a nastavlja to činiti i Merz. Oni su neprijatelji. Oni su vaš život učinili lošijim – rekao je američki novinar, no na pitanje slaže li se s desnom njemačkom strankom AfD, rekao je da ga ne zanimaju stranke i političari, nego način razmišljanja.

Već godinama mnogi geopolitički analitičari optužuju Carlsona zbog “širenja ruske propagande” što on sam demantira. Od početka opće invazije na Ukrajinu, Carlson je bio jedini zapadni novinar koji je u veljači 2024. intervjuirao Putina kada mu je postavio vrlo lagana pitanja, složili su se praktički svi promatrači. Carlson je prije radio na televiziji Fox News, ali sada vodi vlastiti podcast na internetu koji je vrlo gledan.