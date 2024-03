Trumpovi pristaše dijele lažne fotografije: Nisu stvarne, generirala ih je umjetna inteligencija

Pristaše Donalda Trumpa kreiraju i dijele lažne fotografije kako bi potaknuli Afroamerikance da glasaju za bivšeg predsjednika. Fotografije, koje je generirala umjetna inteligencija, prikazuju Afroamerikance koji podržavaju Trumpa. BBC je otkrio desetke takvih primjera.

Trump se otvoreno udvarao Afroamerikancima koji su bili ključni za izbornu pobjedu Joea Bidena 2020. godine. Unatoč tome, nema dokaza koji izravno povezuju ove lažne fotografije s Trumpovom kampanjom.

Suosnivač Black Voters Matter, skupine koja potiče Afroamerikance na glasovanje, rekao je da manipulirane fotografije guraju "strateški narativ" osmišljen kako bi Trumpa prikazali kao popularnog u zajednici. Tvorac jedne od fotografija rekao je za BBC: "Ne tvrdim da je točna".

Report on @BBCNews: Donald Trump supporters have been creating and sharing AI-generated fake images of black voters to encourage African Americans to vote Republican. Report: https://t.co/9llQRyH2oa. H/T @mariannaspring pic.twitter.com/nnadBiMvFC