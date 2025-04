Počela naplata, Trumpove carine rade kaos: Američka tržišta imala najgori dan još od pandemije korone

Vodeća britanska burza, FTSE 100, pretrpjela je najgori dnevni pad u više od pet godina

Najgori dan na američkim tržištima od pandemije COVID-19

Tvrtka koja opskrbljuje Airbus i Boeing dijelovima za avione, mogla bi zaustaviti pojedine isporuke zbog carina

Tijek događaja:

8.10 - Američki carinici počeli su u subotu naplaćivati ​​jednostranu carinu predsjednika Donalda Trumpa od 10 posto na sav uvoz iz mnogih zemalja, a viši nameti na robu 57 većih trgovačkih partnera trebali bi početi idući tjedan. Početne "osnovne" carine od 10 % stupile su na snagu u američkim lukama, zračnim lukama i carinskim skladištima u 00.01 ujutro po Istočnoameričkom vremenu, čime je ostvareno Trumpovo potpuno odbacivanje sustava međusobnih carinskih stopa dogovoreno nakon Drugog svjetskog rata. "Ovo je najveća pojedinačna trgovinska akcija u našem životu", rekla je Kelly Ann Shaw, trgovinska odvjetnica u pravnoj tvrtki Hogan Lovellsu i bivša trgovinska savjetnica Bijele kuće tijekom Trumpova prvog mandata.

Shaw je na tribini think tanka Brookings u četvrtak rekla da očekuje da će se carine s vremenom mijenjati dok zemlje budu nastojale pregovarati o nižim stopama. "Ali ovo je ogromno. Ovo je prilično seizmičan i značajan pomak u načinu na koji trgujemo sa svakom zemljom na svijetu", dodala je. Trumpova najava carina u srijedu uzdrmala je globalna tržišta dionica do temelja. Cijene nafte i sirovina pale su, dok su ulagači pohitali tražiti sigurnost u državnim obveznicama. Među zemljama koje su prve pogođene carinom od 10 posto su Australija, Britanija, Kolumbija, Argentina, Egipat i Saudijska Arabija. U srijedu u isto vrijeme Trumpove bi više "recipročne" carinske stope od 11% do 50% trebale stupiti na snagu. Uvoz u Europsku uniju bit će pogođen carinama od 20 posto, dok će kineska roba biti pogođena carinama od 34 posto, čime će ukupni Trumpovi novi nameti Kini porasti na 54 posto.

Vijetnam, koji je profitirao od udaljavanja američkih opskrbnih lanaca od Kine nakon Trumpova trgovinskog rata s Pekingom tijekom prvog mandata, bit će pogođen carinom od 46 posto i pristao je u petak razgovarati o sporazumu s Trumpom. Kanada i Meksiko izuzeti su od posljednjih Trumpovih nameta jer još uvijek podliježu carini od 25% u vezi s krizom fentanila u SAD-u za robu koja nije u skladu s pravilima o podrijetlu između SAD-a, Meksika i Kanade. Američki je predsjednik iz toga isključio robu kao što su čelik i aluminij, automobili, kamioni i autodijelovi jer podliježu posebnim carinama nacionalne sigurnosti od 25%. Njegova administracija također je objavila popis više od 1000 kategorija proizvoda izuzetih od carina. To uključuje uvoz sirove nafte, naftnih proizvoda i drugih energenata, farmaceutskih proizvoda, uranija, titana, drvne građe i poluvodiča te bakra, čija je vrijednost procijenjena na 645 milijardi dolara u uvozu 2024. godine.

7.51 - U četvrtak je na snagu stupila carina od 25 posto na sve strane automobile uvezene u SAD.

Kako su tržišta reagirala na Trumpove carine:

Vodeća britanska burza, FTSE 100, pretrpjela je najgori dnevni pad u više od pet godina, zatvorivši u petak 4,95 % u padu, na razini koja nije viđena od ožujka 2020. Sva tri glavna američka indeksa, uključujući Dow Jones Industrial Average, S&P 500 i Nasdaq Composite, pala su za više od 5 % pri zatvaranju tržišta u petak, što je najgori dan na američkim tržištima od pandemije COVID-19.

Otkako je američki predsjednik najavio carine, analitičari procjenjuju da je oko 4,9 milijardi dolara izbrisano s vrijednosti globalnog tržišta dionica, piše Sky News.

7.30 - Donald Trump u srijedu je objavio carine na robu iz stranih zemalja u rasponu od 10 do 50 posto, zbog čega mnoge tvrtke i investitori strahuju od nadolazeće recesije. Howmet Aerospace, tvrtka koja opskrbljuje Airbus i Boeing dijelovima za avione, mogla bi zaustaviti pojedine isporuke zbog tih carina, navodi se u pismu koje je Reuters dobio na uvid. Kompanija sa sjedištem u Pittsburghu obavijestila je svoje kupce da je proglasila tzv. 'događaj više sile''. Radi se o pravnoj praksi koja dozvoljava ugovornim stranama da izbjegnu svoje obaveze ukoliko ih zateknu neizbježne i nepredvidive vanjske okolnosti. ''Howmet će biti oslobođen isporuke bilo kojih proizvoda ili usluga na koje utječe nacionalna izvanredna situacija i/ili izvršna naredba o carinama", stoji u pismu.

Iz tvrtke su odbili dati službeni komentar, a bez komentara su i Boeing i Airbus. Howmet je dobavljač važnih metalnih komponenti koje se koriste u 150 milijardi dolara vrijednoj industriji mlaznih zrakoplova. Prvi je to takav potez neke velike zrakoplovne tvrtke od objave carina, no to još ne znači da će opskrba automatski biti zaustavljena ili prekinuta, kazao je jedan od izvora, jer je u pismu otvorena opcija pregovora o dijeljenju troškova nametnutih carina.

Zbog američkih carina na uvoz aluminija i čelika, kao i zbog novih carinama na uvoz iz drugih zemalja, kompanije se suočavaju s višim troškovima, što teško pogađa lanac opskrbe u zrakoplovstvu. Zrakoplovne tvrtke obično nastoje pravnim manevrima osporiti takve poteze, poput ovog američkog predsjednika, rekla su Reutersu dva izvora. Međutim, napominju da je Trump spominjao carine u svojoj predizbornoj kampanji prošle godine, čime bi se mogle osporiti Howmetove tvrdnje o nepredvidivim okolnostima.

