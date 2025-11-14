Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
'TO NEĆEMO TOLERIRATI'

'Ova razina zla...' Američka kongresnica odlučila reagirati ako se dokaže da su Amerikanci odlazili na ljudski safari u Sarajevo

Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluku da se 5. travnja obilježava kao dan početka opsade Sarajeva
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Autori: Robert Jurišić, Hina
14.11.2025.
u 09:20

Tužiteljstvo u Milanu koje je otvorilo istragu o navodima da su bogati Talijani tijekom rata u BiH putovali do Sarajeva i tamo s okolnih brda pucali na njegove stanovnike zatražilo je od Mehanizma za međunarodne kaznene sudove uvid u dokumentaciju koja bi mogla pomoći rasvjetljavanju tog slučaja.

"Plaćati da bi se pucalo na civile i još gore na djecu, razina je zla koju naša zemlja ne može i neće tolerirati", napisala je to na društvenoj mreži X kongresnica Anna Paulina Luna. Ona se osvrnula na istragu koja se provodi u Italiji o navodima da su bogate osobe iz Italije tijekom rata u BiH pucale po stanovnicima Sarajeva. Kongresnica, inače saveznica Donalda Trumpa, napisala je i kako je otvorila istragu o tom pitanju te da je u ''kontaktu s bosanskim konzulatom te talijanskim veleposlanstvom''. "Ako postoje bilo kakvi Amerikanci koji su se u to uključili, zaslužuju biti optuženi i procesuirani", stoji u objavi. Kako navodi La Repubblica, stranci su navodno vojnicima plaćali između 70.000 i 88.000 funti za ''vikend snajperske izlete''. 

Tužiteljstvo u Milanu, koje je otvorilo istragu o navodima da su bogati Talijani tijekom rata u BiH putovali do Sarajeva i tamo s okolnih brda pucali na njegove stanovnike, zatražilo je od Mehanizma za međunarodne kaznene sudove uvid u dokumentaciju koja bi mogla pomoći pri rasvjetljavanju tog slučaja. Rimski list la Repubblica, koji kontinuirao izvještava o tom slučaju, u četvrtak piše kako je iz Milana u Den Haag poslan zahtjev za uvid u svjedočenje Johna Jordana, bivšeg vatrogasca iz SAD-a koji je tijekom rata u BiH dragovoljno pomagao lokalnim vatrogascima kako bi mogli obavljati svoj posao i tijekom ratne opsade.

Jordan, nekadašnji američki marinac, bio je jedan od svjedoka na suđenju ratnom zapovjedniku bosanskih Srba Ratku Mladiću. U svjedočenju iz 2012. godine govorio je o tome kako je u BiH stigao potaknut medijskim izvještajima o stradanju civila, a 1994. godine teško je ranjen kada je pomagao u gašenju požara u Sarajevu. U tom je svjedočenju rekao da su vatrogasci bili izravne mete pripadnika vojske bosanskih Srba, ali da su to bili i civili te djeca te da je takvim snajperskim napadima i osobno svjedočio. 

No talijanski list se referira na njegovo ranije svjedočenje iz 2007. godine u procesu vođenom protiv Dragomira Miloševića, bivšeg zapovjednika tzv. sarajevsko-romanijskog korpusa vojske bosanskih Srba koji je zbog opsade Sarajeva na kraju osuđen na 29 godina zatvora.

Upravo taj njegov iskaz u kojemu je svjedočio i o smrti jednog dječaka ubijenog snajperskim metkom navodno je predmet zanimanja tužiteljstva u Milanu jer bi mogao rasvijetliti ulogu stranih državljana, takozvanih turista-snajperista, koji su, prema tvrdnjama svjedoka, plaćali kako bi ubijali civile tijekom opsade Sarajeva.

Istraga o tom svojevrsnom lovu na ljude pokrenuta je na temelju prijave novinara Ezija Gavazzenija, a ta tema prvi put je otvorena 2022. godine nakon prikazivanja dokumentarnog filma "Sarajevo safari" u kojemu anonimni svjedoci govore o tome da su tijekom rata u BiH bogataši iz Italije uz posredovanje jedne agencije iz Trsta dolazili u okolicu Sarajeva i tamo s položaja vojske bosanskih Srba pucali na ljude. Mete su bili i vojnici i civili, uključujući žene i djecu, a za njih su navodno bili spremni platiti najveće novčane iznose.

Jordan je, piše u četvrtak la Repubblica citirajući njegove tvrdnje koje do sada nisu bile u fokusu, u Den Hagu izjavio da je kod Sarajeva opetovano viđao ljude koji su mu izgledali kao stranci. "Po odjeći, oružju koje su nosili i načinu na koji su se kretali bilo je jasno da nisu odavde. Vodili su ih lokalni ljudi, gotovo kao vodiči", izjavio je uz opasku kako je slične je prizore opazio i u okolici Mostara.

Jordan je objašnjavao da su stranci koje je viđao bili čudno odjeveni, odnosno kombinirali su vojnu i civilnu odjeću, no od okruženja najviše ih je izdvajalo oružje koje su imali. Navodno su posjedovali puške koje su više sličile lovačkom oružju, a Jordan ga je usporedio s onim koje se koristi u lovu na divlje svinje

"Bilo je jasno da su izvan konteksta. Stranci, amateri, ali opasni", izjavio je. Tvrdio je i kako je osobno svjedočio da su im mete bili civili, a posebice djeca.  "Ako želite uništiti obitelj, pogodite dijete. To slama sve ostale", kazao je Jordan pred Haaškim tribunalom.  Milanski tužitelj Alessandro Gobbis, specijaliziran za slučajeve s terorističkom pozadinom, pokušava razjasniti ove navode, a osim na haašku dokumentaciju, oslanja se i na podatke koje je tijekom rata u BiH prikupljala talijanska vojna obavještajna služba SISMI.

Ključne riječi
Sarajevo safari Sarajevo

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
10:14 14.11.2025.

To su bili dani stvarne srpske kulture.

Avatar Bljesak°Oluja
Bljesak°Oluja
10:58 14.11.2025.

Odvratno lice zla. Srbi, naravno a tko bi drugi, logistika.

MA
marijanaana
10:54 14.11.2025.

Da li sad takvi psihopate plaćaju safarije po Ukrajini...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja