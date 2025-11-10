U književnosti Adriana Kuči prepoznaje se po snažnomu emotivnom izrazu, po spoju dokumentarnoga i intimnoga te po stalnom traganju za pripadnošću.
Njezina kućna adresa već je dva desetljeća u Ljubljani, no njezin rodni grad, Sarajevo, ujedno je njezina tiha i trajna točka prijeloma – središte svega što jest i polazište njezina stvaralaštva. Stoga ne iznenađuje odabir teme sadržane i u nazivu njezina novog romana "Ime mi je Sarajevo", upravo objavljenog u izdanju zagrebačke nakladničke kuće Despot Infinitus. Radnja ovog romana smještena je u sam epicentar traumatične povijesti rata u Bosni i Hercegovini kojem je osobno svjedočila – opsadu glavnog grada početkom 90-ih, jednu od najduljih opsada modernog doba, čime ulazi u korpus književnosti koja tematizira rat na prostoru bivše Jugoslavije, ali ga istodobno širi izvan granica svjedočanstva.
'Nacionalizam je zanos koji kratko traje, dugoročno razara i ne stvara dom, već granice'
U romanu "Ime mi je Sarajevo", u izdanju Despot Infinitusa, književnica Adriana Kuči otvara jednu od još uvijek najtežih tema stvarnosti u susjednoj BiH – opsadu Sarajeva. No, ona to ne čini kroz uobičajeni registar ratnog svjedočenja, već kroz intimnu i emotivnu pripovijest djevojke Lane
