Orqa otkrila problem modernog ratovanja: 'Napad je jeftiniji od obrane'

Osječka tehnološka tvrtka Orqa potpisala je sporazum o strateškoj suradnji s ukrajinskom obrambeno-tehnološkom kompanijom General Cherry, s ciljem razvoja naprednih dronova presretača za potrebe saveznika u NATO-u. Riječ je o projektu koji bi trebao omogućiti izravnu nabavu takvih sustava, ali i uspostavu neovisnog i pouzdanog lanca opskrbe, što se smatra važnim za sigurnost europskog zračnog prostora. Direktor i suosnivač Orqe Srđan Kovačević rekao je kako je riječ o logičnom koraku za tvrtku. "U startu smo bili pozicionirani za iskorak u taj oblik primjene. Ovaj sporazum je na neki način ubrzao naš iskorak u tu domenu", rekao je za HRT.
Upozorio je i na problem neravnoteže između cijene napada i obrane. "Vidjeli smo u Ukrajini, na Bliskom istoku, da se za zaštitu od dronova koji koštaju u desecima tisuća dolara ili eura koriste projektili kojima se cijena broji u milijunima. Potrebno je vratiti u ravnotežu cijenu napada i cijenu obrane kako bi se na neki način svijet vratio u ravnotežu", ustvrdio je. Naglasio je i važnost iskustva iz Ukrajine. "Zadnjih godinu i pol do dvije svakodnevno se suočavaju s takvim prijetnjama. Problem je što im nedostaje fundamentalna tehnologija koja omogućava izradu takvih rješenja i tu je naša snaga", rekao je.
Dodao je da su potrebe iznimno dinamične. "Potrebe su izuzetno dinamične. Na tjednoj razini se stvari mijenjaju", kazao je Kovačević. Govoreći o tržištu, istaknuo je da trenutačno ne razmišljaju o konkurenciji. "Nama je primarno osigurati tu sposobnost našim krajnjim korisnicima, a konkurencija će se sigurno s vremenom pojaviti", ustvrdio je.
"Trendovi su prema sve većoj automatizaciji i autonomiji i to je očekivanje većine ljudi u struci. Teren često demantira takva očekivanja. Čovjek je najprilagodljivija tehnologija i u tako brzom razvoju tehnologije, ljudski faktor je najpouzdaniji u toj utrci", dodao je. Na kraju je poručio da su strahovi od umjetne inteligencije zasad pretjerani. "Još ne bismo trebali biti zabrinuti, tehnologija nije toliko uznapredovala", zaključio je.
