Američki mediji: Teheran prekinuo izravnu komunikaciju s Washingtonom

Teheran je "prekinuo izravnu komunikaciju" s Washingtonom kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa proteklih dana, javljaju američki mediji u utorak. Novine su citirajući dužnosnike na Bliskom istoku rekle da potez komplicira napore za postizanjem sporazuma o okončanju rata koji su započeli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Međutim, pregovori preko posrednika se nastavljaju, prema listu. New York Times pak je navodeći više iranske dužnosnike izvijestio da je Teheran "prestao sudjelovati u pregovorima o okončanju borbi". Za iransku državnu radioteleviziju IRIB, glasnogovornica iranske vlade je rekla da se komunikacija nastavlja preko zemalja medijatora, no da ona zasad nije dovela do značajnog napretka.

"Jezik klevetanja i uvreda trenutno blokira put prema bilo kakvom razumijevanju ili mogućem sporazumu", kazala je. Nekoliko sati prije nego što u dva sata iza ponoći u srijedu po srednjoeuropskom vremenu istječe najnoviji Trumpov ultimatum Iranu vezan za otvaranje Hormuškog tjesnaca, američki predsjednik je ponovo zaprijetio Teheranu uništenjem ako ne odblokira ključan prolaz za globalnu opskrbu naftom. "Cijela civilizacija će večeras umrijeti", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće", dodao je.