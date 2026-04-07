NAKON TRUMPOVIH PRIJETNJI

Plenković: Situacija u svijetu je vrlo ozbiljna, čekamo rasplet nakon Trumpova roka

Zagreb: Izjava za medije premijera Andreja Plenkovića
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
07.04.2026.
u 19:34

Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade

Situacija u svijetu je "vrlo ozbiljna", rekao je u utorak hrvatski premijer Andrej Plenković u Zagrebu dodajući da se suzdržava od daljnjih komentara dok ne prođe rok koji je američki predsjednik Donald Trump dao Iranu da otvori Hormuški tjesnac, zaprijetivši mu daljnjim razaranjem.

Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska Republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac. Plenković je odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu rekao da "mi nemamo saznanja o tome što će se na kraju dogoditi u dva sata ujutro po hrvatskom vremenu".

"Vidjet ćemo pa se suzdržavamo sad od daljnjih komentara, ali da je situacija vrlo ozbiljna i da je cijeli svijet suočen s posljedicama ovoga rata, je", kazao je Plenković u Zagrebu. Nije htio nagađati je li riječ o, kako je rekao, "korištenju snage američke vojske ili američke ekonomske moći za bolju pregovaračku poziciju u nastojanju da se privoli Iran na dogovor kada je riječ o prolazu tankera kroz Hormuški tjesnac".

Naglasio je da to pitanje sada postaje ozbiljniji problem opskrbe i troškova, a prvenstveno za gospodarstva naslonjena na energente koji izlaze iz Perzijskog zaljeva te kao primjere naveo Indiju, Koreju, Japan i Kinu. Poručio je da je odgovornost donositelja odluka da jasno artikuliraju rizike "u kojima se nalazimo", dodajući da rast cijena energenata izaziva velike poteškoće u funkcioniranju svijeta.

"Tu su stvari jasne i mogu dovesti i do pada rasta gospodarstva i do daljnjih inflatornih pritisaka", rekao je premijer, istaknuvši osiguravanje opskrbe energentima kao jednu od zadaća vlade. Cijene nafte porasle su u utorak na londonskom tržištu prema 111 dolara, uz višestruko snažniji skok u SAD-u pred istek američkog roka Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana 28. veljače. Teheran odgovara raketnim napadima na Izrael i druge zemlje u regiji.

