'PRILIKA ZA INVESTICIJE'

Trumpov sin stiže u Banju Luku. Što stoji iza njegova susreta s Dodikom?

Future Investment Initiative (FII), in Riyadh
Foto: Future Investment Initiative Med
Večernji.hr
07.04.2026.
u 10:02

Ako činjenice često govore drukčije, politička stvarnost u BiH pokazuje da narativ nerijetko nadjačava stvarnost. Fotografije imaju veću snagu od objašnjenja, a širi kontekst sve teže dopire do javnosti

Donald Trump Jr., najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stiže u Banju Luku. Kako navodi Klix.ba, njegov dolazak može se sagledati iz više kutova. Prije svega, riječ je o posjeti koja proizlazi iz osobnih veza između dužnosnika SNSD-a i ljudi bliskih obitelji Trump. Konkretno, poveznica postoji između Igora Dodika, sina predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, i Matana Adelsona, izraelsko-američkog poduzetnika te sina Miriam Adelson, koja je značajnim donacijama poduprla kampanju aktualnog američkog predsjednika. Dodik i Adelson, naime, zajedno su studirali u Milanu.

Posjet Trumpa Jr. predstavljen je kao prilika za investicije. Iako će to zasigurno biti jedna od tema razgovora, teško da će biti i ključna – barem iz perspektive onih koji u svemu vide političku korist. Dolazak se stoga treba promatrati u širem kontekstu politike SNSD-a, osobito djelovanja njegova predsjednika Milorada Dodika. Kao što je i raniji odlazak u Washington imao snažnu PR dimenziju, tako se može tumačiti i ova posjeta. Trump Jr. i kompanije koje zastupa unutar grupacije The Trump Organization možda će i investirati određena sredstva u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, no to bi za Dodika i vlast u RS-u bio tek dodatni plus.

U središtu pažnje, međutim, bit će simbolika – fotografije s ulica Banje Luke i zajednička pojavljivanja dužnosnika SNSD-a, s Dodikom u prvom planu. Upravo će takvi prizori donijeti najveći politički kapital. Očekuje se da će te fotografije postati važan dio kampanje SNSD-a uoči izbora zakazanih za listopad, uz poruku da su nekada nepoželjni partneri sada izravni sugovornici američke administracije. Iako činjenice često govore drukčije, politička stvarnost u BiH pokazuje da narativ nerijetko nadjačava stvarnost. Fotografije imaju veću snagu od objašnjenja, a širi kontekst sve teže dopire do javnosti – osobito kada ga zasjeni snažna vizualna poruka poput susreta Dodika i Trumpa Jr.

Za stranke iz Federacije BiH koje se nazivaju probosanskim, ova bi se posjeta trebala promatrati kao nastavak ranijih PR aktivnosti Dodika i Željke Cvijanović u Washingtonu. Dolazak osobe bliske američkom predsjedniku svakako je ozbiljna stvar, no javne reakcije nose određeni rizik.

Naime, i omalovažavanje i pretjerano naglašavanje važnosti posjeta mogu ići u prilog SNSD-u, čija se kampanja uvelike temelji na narativu sukoba s “političkim Sarajevom”. Uz to, negativni komentari o Trumpu Jr. lako bi mogli doprijeti do Bijele kuće, gdje se nalaze donositelji odluka osjetljivi na takve poruke.

Kada je riječ o konkretnim rezultatima posjeta, njih je teško unaprijed procijeniti i uvelike će ovisiti o tijeku sastanaka u Banjoj Luci. Ipak, stvarni cilj bit će ostvaren onog trenutka kada se pojavi prva zajednička fotografija Trumpa Jr. i Milorada Dodika – tada će PR kampanja SNSD-a dosegnuti svoj vrhunac.

Ključne riječi
Milorad Dodik Banja Luka BiH SAD Donald Trump Jr.

