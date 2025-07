Trumpov luksuzni raj u Omanu raste brže nego ikad: Srce projekta je odmaralište vrijedno 500 milijuna dolara

Nedavno objavljene satelitske snimke pokazuju značajan napredak u jednom od najambicioznijih projekata nekretnina na obali Bliskog istoka, gdje se nad Omanskim zaljevom uzdižu vile s Trumpovim potpisom. Newsweek je zatražio komentar od tvrtke za nekretnine Dar Global i Trump Organization. Američki predsjednik Donald Trump, iako je tijekom svog prethodnog mandata prepustio upravljanje svojim globalnim poslovnim interesima obitelji, i dalje se suočava s kritikama zbog potencijalnih sukoba interesa. Megaprojekt nazvan Aida smješten je na liticama na približno 130 metara nadmorske visine blizu omanske plaže Yiti, u skladu s omanskom Vizijom 2040. koja teži diversifikaciji gospodarstva kroz luksuzni turizam i strana ulaganja. Srce projekta čini Trump International Oman - ekskluzivno odmaralište vrijedno 500 milijuna dolara s luksuznim hotelom od 140 soba i golf terenom svjetske klase. Ovaj pothvat odražava rastući utjecaj Trumpove organizacije u regiji Zaljeva, dok čelnici zemalja istovremeno grade čvrste političke i sigurnosne veze s američkim predsjednikom. Oman pritom igra ulogu posrednika između SAD-a i Irana u nuklearnim pregovorima. Obalni kompleks, koji se prostire na više od 3,5 milijuna četvornih metara, rezultat je zajedničkog ulaganja saudijske tvrtke Dar Global, investitora u nekretnine listane na londonskoj burzi, i Omran Grupe, državnog tijela zaduženog za nadzor turističkih investicija u Omanu, piše Newsweek.

Dar Global je u srpanjskom izdanju svojih digitalnih novina izvijestio o "značajnom napretku na projektu AIDA". Smješten na samo 15 minuta od omanske prijestolnice Muscata, resort se nalazi u neposrednoj blizini ključnih turističkih odredišta Perzijskog zaljeva, poput Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Aida, koja objedinjuje luksuzne rezidencije, hotele i rekreacijske sadržaje, osigurala je financiranje od Nacionalne banke Omana u veljači. Tvrtka razvija Trump Cliff Villas, ekskluzivne vile s pogledom na more u blizini hotela Trump International. Vila s tri spavaće sobe na tržištu se nudi po cijeni višoj od milijun dolara, prema web stranicama investitora u nekretnine.

DarGlobal is developing a signature resort in AIDA, a $4B landmark 130m above Muscat. With luxury villas, a Trump Golf Course, a world-class hotel, & a hanging nightclub, AIDA redefines elegance while preserving nature. #DarGlobal #AIDA #Trump #Oman pic.twitter.com/3F9hAoma8V