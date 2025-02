Znakovita prva reakcija Zelenskog nakon što ga je Trump nazvao diktatorom

Situacija na relaciji Trump - Zelenski sve je napetija. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, povele su se polemike. Podsjetimo, Trump ga je nazvao 'neizabranim diktatorom'.

- Neizabranom diktatoru, Zelenskom bi bilo bolje da brzo radi na miru ili će ostati bez države - napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

I had a good and substantive conversation with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO.



I shared details of my meeting with President Erdoğan, where we discussed Türkiye’s role in providing security guarantees. Ukraine needs broad representation from countries: Europe,…