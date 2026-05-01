VIDEO Magyar uvodi stroga pravila za sve članove vlade: I njegova sestra morat će napraviti zaokret

Petar Magyar objavio je kako je zamolio svog šogora, Mártona Melléthei-Barnu, da vodi Ministarstvo pravosuđa. U video poruci povodom 22 godine od ulaska Mađarske u EU, Magyar je objasnio kako će njegova mlađa sestra Anna Ilona Melléthei-Barna obustaviti sve svoje pravosudne aktivnosti, dok je njezin muž ministar pravosuđa, piše mađarski Index. Budući premijer Mađarske tvrdi kako je cilj ovog poteza izbjeći svaki privid spajanja grana vlasti i osigurati da se sve odluke donose transparentno. Također je govorio i o načelima rada Tiszine vlade te je dodao kako je situacija da postoje obiteljski odnosi između člana vlade i premijera, koja je zabrinula mnoge ljude, i kod njega izazvala "ozbiljnu dilemu".

Naglasio je kako Mártona Melléthei-Barnu poznaje još od sveučilišnih dana, a osnova za njegovo imenovanje bila je njegova predanost vladavini prava. "Fidesz je uništio vladavinu prava, pravna sigurnost i jednakost pred zakonom su nestale u Mađarskoj. Da bih sve obnovio, tražio sam osobu koja je sposobna izvršiti ovaj ogroman, povijesni zadatak, a čije su stručne kvalifikacije neupitne", izjavio je. Naglasio je kako je njegov šogor pravni stručnjak i da je "svoj život vezao za moju sestru dugo nakon što se pridružio našoj zajednici". Naglasio je kako je važno da javnost ima pravo nadgledati rad ministara u njegovoj vladi, kako bi dodatno pojačala transparentnost.

Péter Magyar dodao je da su mnogi ljudi podnijeli mnoge žrtve u protekle dvije godine te da sada njegova sestra podnosi još jednu žrtvu. Naime, Magyarova sestra dugo je godina bila sutkinja, a sada obustavlja sve svoje pravosudne aktivnosti dokle god je njezin suprug ministar pravosuđa. Budući premijer je u videu također rekao da će se u rad nove vlade uvesti stroga pravila: odluke ministara bit će transparentne, sukob interesa rješavat će se javno, a ta će se pravila primjenjivati ​​na sve, uključujući i premijera. "Ministri nisu premijer, već sluge nacije, oni su odgovorni za vladine odluke pred Narodnom skupštinom i mađarskom javnošću, a povjerenje koje im se sada nudi ne odnosi se na pozicije, već na rad obavljen s poniznošću", naglasio je Péter Magyar, napominjući da on sam i mađarski narod od njih očekuju potpuno drugačiju vrstu upravljanja od one koja je bila uobičajena u protekla dva desetljeća.

Najvažnijim zadacima svoje buduće vlade nazvao je uređenje zemlje, vraćanje sredstava iz EU fondova, pokretanje gospodarstva, razvoj državnih javnih službi, ponovno ujedinjenje mađarske nacije i postizanje pravde. Rekao je kako prva stvar koju planiraju napraviti, nakon formiranja novog parlamenta, jest podnijeti zakon o Nacionalnom uredu za povrat i zaštitu imovine. Svrha mu je djelovati s ovlastima utvrđenim zakonom kako bi povratio nezakonito stečenu javnu imovinu i osigurao da zaštita javne imovine u budućnosti ne bude stvar političke volje, već institucionalno zajamčeno temeljno načelo, izjavio je. Péter Magyar je također rekao da ih čeka težak put, imat će sporove, griješit će, ali će postići ono što su poduzeli, radit će za Mađarsku i sve Mađare.

László Toroczkai, predsjednik stranke Mi Hazánk, kritizirao je Pétera Magyara zbog imenovanja svog šurjaka, Mártona Melléthei-Barne, za ministra pravosuđa, nazvavši to nepotizmom. U svojoj kritici je naglasio kako je Melléthei-Barne prethodno radio za odvjetničku tvrtku koja je zastupala Metu u parnici protiv nje. Budući premijer odmah je odgovorio jednom kratkom rečenicom ."Predsjednik stranke čiji su potpredsjednici bračni parovi to objavljuje na Facebooku – rekao je Péter Magyar, misleći na Előda Nováka i Dóru Dúró.