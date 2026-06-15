Infantino ponovno podilazi Trumpu: Američki predsjednik planira ukrasti pažnju na SP-u

Iako su domaćini Svjetskog prvenstva tri zemlje - SAD, Meksiko i Kanada, tri četvrtine utakmica odigrat će se u SAD-u, čak 78 od ukupno 104 susreta. O tome koliko je ta zemlja privilegirana u odnosu na druga dva domaćina najbolje govori i najnoviji zahtjev Donalda Trumpa. Predsjednik SAD-a želi biti taj koji će novom svjetskom prvaku osobno uručiti trofej.

Na iznenađenje mnogih, čini se kako će čelnik FIFA-e Gianni Infantino na to i pristati. Trump je isti zahtjev imao na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu kada je predao trofej pobjednika igračima Chelseaja, a nakon toga ostao s njima na pozornici i na neki način 'ukrao show'.

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Portal Talksport piše kako Trump ovog ljeta želi to ponoviti. Ne samo da će uručiti trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva, već se i planira zadržati s njima na pozornici. Isto su potvrdili i neki izvori iz Bijele kuće. Može se reći kako je ovo još jedan pokušaj američkog natjecanja da pažnju s najvećeg nogometnog natjecanja skrene na sebe.

Zanimljivo je kako nije bio na prvoj utakmici svoje zemlje na Mundijalu. Ipak, možda ga je uvjerljiva pobjeda SAD-a nad Paragvajem od 4:1 natjerala da dođe na iduće.



