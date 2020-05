Trump: Prosvjednike će dočekati "najopasniji psi" ako prijeđu ogradu Bijele kuće

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao prosvjednicima da bi smrt crnog muškarca koji je umro nakon što mu je bijeli policajac vrat prikliještio koljenom, mogla biti "dočekana s najopasnijim psima i najopasnijim oružjem koje sam vidio" ako prijeđu ogradu Bijele kuće.

U nizu objava na Twitteru Trump je također izgleda pozvao svoje pristaše da se okupe ispred zgrade izvršene vlasti, rekavši, "VEČERAS JE, KOLIKO ČUJEM, MAGA VEČER U BIJELOJ KUĆI???". MAGA je skraćenica Trumpova slogana: "Make America Great Again", odnosno "Učinimo Ameriku ponovno velikom".

Kasnije je rekao da ne zna hoće li njegove pristaše doći.

Smrt Georgea Floyda koja se dogodila u ponedjeljak u Minneapolisu pokrenula je prosvjede, neke od njih nasilne, u mnogim gradovima diljem zemlje, uključujući i one u Washingtonu u petak.

Bijela kuća je bila privremeno zatvorena dok su se stotine ljudi okupljaju tijekom podneva okupljale preko puta na trgu Lafayette.

