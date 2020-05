Trump: Oni koji me cenzuriraju neće više biti zaštićeni od tužbi

Eskalirao je spor američkog predsjednika Donalda Trumpa i Twittera. Nakon što je Twitter prije nekoliko dana prvi put uz dva Trumpova tvita dodao poveznicu koja sugerira da Trump iznosi neistine, Twitter je jučer prvi put sakrio jedan Trumpov tvit, objasnivši da tvit krši pravila o veličanju nasilja. Međutim, sporni tvit nije posve uklonjen s te društvene mreže, jer je Twitter ocijenio da je ipak u javnom interesu da tvit ostane dostupan. Korisnici koji ga žele pročitati moraju samo kliknuti na njega uz upozorenje da tvit krši pravila te društvene mreže.

Upozorenja na nepravilnosti

Trump je u tvitu o prosvjedima i neredima u Minneapolisu zbog policijskog nasilja u kojem je stradao tamnoputi George Floyd zaprijetio da će u taj grad poslati Nacionalnu gardu, nazivajući prosvjednike razbojnicima koji ne poštuju uspomenu na Floyda. Ovaj potez Twittera, koji nikad ranije nije primijenjen, uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je Trump potpisao predsjedničku uredbu kojom prijeti novom regulacijom društvenih mreža, kako bi ograničio slobodu koju mreže imaju u uređivanju objava svojih korisnika. Ta je odluka reakcija na odluku Twittera kojom je ranije ovog tjedna uz dva Trumpova tvita o dopisnom glasanju, u kojima on tvrdi kako je riječ o prevari birača i krađi, dodana napomena s poveznicom u kojoj se iznose činjenice koje su u suprotnosti s Trumpovim tvrdnjama.

Trump je zbog toga optužio Twitter da se upliće u ovogodišnje predsjedničke izbore i “zatire slobodu govora”, što on neće dopustiti, a prijetnju je ostvario uredbom koju je nazvao “uredbom za sprečavanje online cenzure”. Čelnik Facebooka Mark Zuckerberg nije podržao ovakav postupak Twittera, odlučno odbijajući bilo kakvo popravljanje, upozoravanje ili brisanje netočnih objava.

– Čvrsto sam uvjeren da Facebook ne smije biti arbitar istine o svemu što ljudi vide na internetu – poručuje utemeljitelj Facebooka, dok izvršni direktor Twittera Jack Dorsey naglašava da neće ustuknuti pred Trumpovim prijetnjama, poručujući da će Twitter i ubuduće upozoravati na nepravilnosti, iako to ne znači da želi biti “arbitar istine”.

Foto: ANUSHREE FADNAVIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Twitter CEO Jack Dorsey addresses students during a town hall at the Indian Institute of Technology (IIT) in New Delhi FILE PHOTO: Twitter CEO Jack Dorsey addresses students during a town hall at the Indian Institute of Technology (IIT) in New Delhi, India, November 12, 2018. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo Anushree Fadnavis

– Naš je cilj povezati niti konfliktnih izjava i predstaviti informacije kako bi ljudi mogli sami presuditi – objašnjava Dorsey. Trump je uredbom naložio saveznim agencijama da prouče mogućnost nove regulacije društvenih mreža poput Twittera, no nakon Trumpove predsjedničke uredbe najvjerojatnije se neće dogoditi ništa, s obzirom na to da Trump bez Kongresa ne može mijenjati zakone. Postojeća regulativa, odnosno Članak 230. Zakona o etici u komunikaciji, koji regulira ovo pitanje, osigurava pravnu zaštitu internetskim platformama poput Twittera i Facebooka, koje načelno nisu odgovorne za sadržaje koje objavljuju njihovi korisnici, a pritom mogu blokirati ili ukloniti sadržaje za koje ocjene da potiču nasilje ili su neprimjereni iz drugih razloga.

Drugim riječima, postojeća zakonodavna regulativa Twitter, Facebook i druge društvene mreže ne smatra izdavačima, nego platformama, koje ne odgovaraju za objavljeni sadržaj, što Trump sada želi dovesti u pitanje, smatrajući da je Twitter svojom intervencijom u vezi s njegovim tvitovima nastupio u ulozi političkog arbitra, odnosno izdavača, što ga dovodi u drukčiji pravni položaj.

Past će u Kongresu?

Twitterovu odluku Trump naziva “cenzurom”, a tvrtke koje provode cenzuru, kako kaže, neće više biti zaštićene od tužbi. Kada bi se ostvarile Trumpove prijetnje Twitter, ali i drugi internetski divovi poput Facebooka, Googlea i drugih, izgubili bi povlašteni položaj zbog kojeg su dosad bili zaštićeni od tužbi zbog sadržaja što ga njihovi korisnici objavljuju na njihovim platformama. Trump zato uredbom poziva Kongres da promijeni Članak 230., a njegov ministar pravosuđa William Barr oblikovat će novi zakonski prijedlog u skladu s njegovim uputama, no o tome će zadnju riječ imati Kongres, a malo je vjerojatno da će demokratska većina u Zastupničkom domu udovoljiti Trumpovim željama. Osim toga, američki ustavni stručnjaci upozoravaju kako bi Trumpova uredba teško prošla test ustavnosti i vjeruju da Trump ovim manevrom zapravo samo želi zaplašiti Twitter ne bi li ga ostavio na miru i pustio da radi ono što je radio i dosad.