Trump pregovara s Iranom, Netanyahu ruši svaki dogovor, Kongres okreće leđa Izraelu

Unatoč suprotstavljenim porukama Washingtona i Teherana, diplomatski kanal prema Kataru ostaje otvoren kao potencijalna točka preokreta u odnosima dviju zemalja. Dok američka strana govori o izravnim kontaktima i mogućem nastavku pregovora, iransko ministarstvo vanjskih poslova inzistira da ne postoji dogovor o službenom sastanku te da je posjet delegacije u Dohi vezan isključivo za konzultacije s katarskim posrednicima i regionalnim partnerima. Ovakvo razilaženje u interpretaciji pokazuje koliko je proces istodobno i politički i komunikacijski osjetljiv.