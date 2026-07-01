Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Šokantan početak za Engleze u Atlanti, Kongo vodi 1-0
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE OVISI O JEDNOM ČOVJEKU

Trump pregovara s Iranom, Netanyahu ruši svaki dogovor, Kongres okreće leđa Izraelu

storyeditor/2026-06-30/2026-06-30T053951Z_798166558_RC254MATS38E_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA.JPG
Reuters/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
01.07.2026.
u 17:12

Sve oči uprte su u Dohu: Trump i Iran na korak su do preokreta, izraelski premijer postaje najveća prepreka za mirovni sporazum

Unatoč suprotstavljenim porukama Washingtona i Teherana, diplomatski kanal prema Kataru ostaje otvoren kao potencijalna točka preokreta u odnosima dviju zemalja. Dok američka strana govori o izravnim kontaktima i mogućem nastavku pregovora, iransko ministarstvo vanjskih poslova inzistira da ne postoji dogovor o službenom sastanku te da je posjet delegacije u Dohi vezan isključivo za konzultacije s katarskim posrednicima i regionalnim partnerima. Ovakvo razilaženje u interpretaciji pokazuje koliko je proces istodobno i politički i komunikacijski osjetljiv.

Ključne riječi
pregovori Benjamin Netanyahu Trump SAD Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!