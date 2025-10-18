Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEZADOVOLJNI POLITIKOM

Trump pred najvećim izazovom dosad; Na prosvjedu se očekuju milijuni Amerikanaca koji poručuju: 'Nema kraljeva'

People gather to protest against Israeli Prime Minister Netanyahu in New York City
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
18.10.2025.
u 13:23

"Glavna poanta ovog dana djelovanja je stvaranje osjećaja kolektivnog identiteta među svim ljudima koji se osjećaju progonjeni ili su tjeskobni zbog Trumpove vlade i njezine politike“, rekla je profesorica Fisher.

Prosvjedi na više od 2600 lokacija pod nazivom "Nema kraljeva" trebali bi se održati u subotu u svih 50 saveznih država SAD-a, što predstavlja masovnu mobilizaciju protiv politika predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti, za koje organizatori tvrde da guraju zemlju prema autokraciji. Drugo je to izdanje prosvjeda ovih razmjera, u gradovima, predgrađima i malim mjestima diljem SAD-a nakon sličnih u lipnju, a smatraju se mjerilom frustracije protivnika konzervativne agende koja se brzo proširila zemljom.

Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje državnog aparata i uvela rezove u financiranju elitnih sveučilišta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski prosvjedi, etnička, rasna i rodna raznolikost na fakultetima i transrodne politike. "Nema ništa više američko od izjave da 'nemamo kraljeva' i da iskoristimo svoje pravo na miran prosvjed", rekla je Leah Greenberg, suosnivačica Indivisiblea, progresivne organizacije koja je glavni organizator marševa "Nema kraljeva".

Progresivni i neovisni senator Bernie Sanders i kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez, progresivna demokratkinja, podržali su prosvjede zajedno s bivšom državnom tajnicom Hillary Clinton koja je izgubila predsjedničke izbore 2016. od Trumpa. Niz poznatih osoba također je podržao pokret. U lipnju se održalo preko 2000 prosvjeda "Nema kraljeva ", uglavnom bez incidenata, na dan kad je Trump slavio svoj 79. rođendan i održao vojnu paradu u Washingtonu.

"Sutra će se demokratski čelnici pridružiti velikoj zabavi na Nacionalnom trgu", rekao je u petak predsjednik Zastupničkog doma SAD-a Mike Johnson, republikanac. "Mi to nazivamo točnijim opisom: Skup mržnje prema Americi." Dana Fisher, profesorica na Američkom sveučilištu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na prosvjede u modernoj povijesti SAD-a. Očekuje da će sudjelovati preko tri milijuna ljudi, na temelju registracija i sudjelovanja u događajima u lipnju. „Glavna poanta ovog dana djelovanja je stvaranje osjećaja kolektivnog identiteta među svim ljudima koji se osjećaju progonjeni ili su tjeskobni zbog Trumpove vlade i njezine politike“, rekla je Fisher. „To neće promijeniti Trumpovu politiku. Ali moglo bi ohrabriti izabrane dužnosnike na svim razinama koji su u Trumpovoj opoziciji.“
Ključne riječi
prosvjedi Donald Trump SAD

Komentara 1

Pogledaj Sve
SR
Srćo
13:39 18.10.2025.

Okultna oligarhija pokušava još jednom okončati svoj pad zanesenjaka uvijek ima koji će se odazvati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

bolnica
TROJE UHIĆENIH

Horor u njemačkoj bolnici: Vadili dijelove lubanja iz leševa, policija upala u kliniku

Motiv uklanjanja kostiju zasad nije službeno potvrđen, a tužiteljstvo i bolnica nisu objavili zbog čega su upravo ti dijelovi lubanje uzimani iz tijela preminulih osoba. Na temelju poznatih slučajeva u medicinskoj i forenzičkoj praksi, spominju se različite mogućnosti – od znanstveno-istraživačkih i edukativnih svrha, preko medicinskih razloga pa sve do nelegalne trgovine ili privatnog kolekcionarstva.

Učitaj još