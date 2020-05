Donald Trump najavio prekidanje svih veza s WHO-om: 'Previše su bliski s Kinom'

Američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za medije u Bijeloj kući objavio je kako SAD prekida sve veze s WHO-om.

Kaže kako se SAD odlučio na taj potez jer smatra da je WHO previše blizak s Kinom te da je imao loš pristup upravljanju pandemijom koronavirusa.

Dodao je kako će sva sredstva koja je SAD do sada izdvajao za WHO preusmjeriti na druge organizacije.

"Kina je prekrivala koronavirus što mu je omogućilo da se proširi cijelim svijetom", kaže Trump.

Trump says the U.S. is terminating its relationship with the World Health Organization and will redirect funds from WHO to other organizations pic.twitter.com/Fxf75bk9ZD