VIDEO Hezbollah objavio snimke napada: Dva dana zaredom udarili na isto mjesto

Hezbollah je objavio snimke koje prikazuju dva napada FPV drona protiv iste baterije protuzračnog sustava Iron Dome u izraelskom mjestu Jal Al-Alam na libanonskoj granici. Prvi dron izravno pogađa bateriju Iron Dome, a drugi dron sutradan pogađa skupinu od šest izraelskih vojnika koji se nalaze pored baterije Iron Domea i koji su očito došli izvući oštećeni sustav.
Izraelski mediji uvelike raspravljaju o opasnosti i problemima koje čine Hezbollahovi FPV dronovi, koji pogađaju i ciljeve u samom Izraelu. Napominju i kako Hezbollah većinom koristi dronove sa optičkim vlaknima koji su otporni na elektronsko ometanje, a zbog male veličine teško ih je pretresti.
Fale tekstovi koji govore da nek izraelci napuste okupirane teritorije, isplate ratnu štetu... Zašto toga nema, za razliku od ukrajinskog rata?