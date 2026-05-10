DRON PROTIV BATERIJE IRON DOMEA

VIDEO Hezbollah objavio snimke napada: Dva dana zaredom udarili na isto mjesto

Danijel Prerad
10.05.2026.
u 18:09

Izraelski mediji uvelike raspravljaju o opasnosti i problemima koje čine Hezbollahovi FPV dronovi

Hezbollah je objavio snimke koje prikazuju dva napada FPV drona protiv iste baterije protuzračnog sustava Iron Dome u izraelskom mjestu Jal Al-Alam na libanonskoj granici. Prvi dron izravno pogađa bateriju Iron Dome, a drugi dron sutradan pogađa skupinu od šest izraelskih vojnika koji se nalaze pored baterije Iron Domea i koji su očito došli izvući oštećeni sustav.

Izraelski mediji uvelike raspravljaju o opasnosti i problemima koje čine Hezbollahovi FPV dronovi, koji pogađaju i ciljeve u samom Izraelu. Napominju i kako Hezbollah većinom koristi dronove sa optičkim vlaknima koji su otporni na elektronsko ometanje, a zbog male veličine teško ih je pretresti.

SI
sisavac
19:05 10.05.2026.

Fale tekstovi koji govore da nek izraelci napuste okupirane teritorije, isplate ratnu štetu... Zašto toga nema, za razliku od ukrajinskog rata?

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
18:31 10.05.2026.

Od FPV dronova s optičkom niti trenutno ne postoji obrana. Sada već postoje kontenjeri s 50 km optičke niti i više niti jedno pozadinsko mjesto nije sigurno. Kada dron od par tisuća € uništi stedstvo od par milijuna € onda je potrebno mijenjati svu dosadašnju doktrinu ratovanja.

