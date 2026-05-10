Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODGOVOR TEHERANA

Bliski istok čeka rasplet: Iran odgovorio na američki prijedlog

FILE PHOTO: Iranian missiles are displayed at the Islamic Revolutionary Guard Corps(IRGC) Aerospace Force Museum in Tehran
MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
10.05.2026.
u 17:11

Abbas Aslani, viši istraživački suradnik Centra za bliskoistočne strateške studije, izjavio je kako je nuklearno pitanje i dalje najveća prepreka između dvije strane, iako je Iran, prema njegovim riječima, pokazao određenu fleksibilnost.

Iran je preko pakistanskog posrednika dostavio odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje sukoba koji traje od kraja veljače, objavili su iranski državni mediji.

Prema navodima državne agencije IRNA, odgovor Teherana fokusiran je na pitanje završetka rata te sigurnosti plovidbe u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Kako prenosi Al Jazeera, iranski odgovor ne predstavlja jednostavno prihvaćanje ili odbijanje američkog prijedloga, već detaljno pojašnjenje stavova Islamske Republike o ponuđenom nacrtu sporazuma.

Abbas Aslani, viši istraživački suradnik Centra za bliskoistočne strateške studije, izjavio je kako je nuklearno pitanje i dalje najveća prepreka između dvije strane, iako je Iran, prema njegovim riječima, pokazao određenu fleksibilnost. “Aslani smatra da je Teheran otvoren za veću transparentnost i inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, što bi moglo pomoći stvaranju povjerenja ako dođe do početnog mirovnog sporazuma”, navodi Al Jazeera.

No upozorio je da bi američki zahtjevi, poput izvoza iranskog visoko obogaćenog urana ili dugotrajnog prekida obogaćivanja urana, mogli onemogućiti postizanje konačnog dogovora. Pregovori između Washingtona i Teherana odvijaju se u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i zabrinutosti zbog sigurnosti ključnih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu naftom.

Forenzičari na mjestu događaja, sve puno policije: Šokantno jutro u Krapini, u ovom kafiću ubijen je policajac Podijeliti Natrag na članak
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku SAD Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!