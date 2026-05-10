Bliski istok čeka rasplet: Iran odgovorio na američki prijedlog

Iran je preko pakistanskog posrednika dostavio odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje sukoba koji traje od kraja veljače, objavili su iranski državni mediji.

Prema navodima državne agencije IRNA, odgovor Teherana fokusiran je na pitanje završetka rata te sigurnosti plovidbe u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Kako prenosi Al Jazeera , iranski odgovor ne predstavlja jednostavno prihvaćanje ili odbijanje američkog prijedloga, već detaljno pojašnjenje stavova Islamske Republike o ponuđenom nacrtu sporazuma.

Abbas Aslani, viši istraživački suradnik Centra za bliskoistočne strateške studije, izjavio je kako je nuklearno pitanje i dalje najveća prepreka između dvije strane, iako je Iran, prema njegovim riječima, pokazao određenu fleksibilnost. “Aslani smatra da je Teheran otvoren za veću transparentnost i inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, što bi moglo pomoći stvaranju povjerenja ako dođe do početnog mirovnog sporazuma”, navodi Al Jazeera.

No upozorio je da bi američki zahtjevi, poput izvoza iranskog visoko obogaćenog urana ili dugotrajnog prekida obogaćivanja urana, mogli onemogućiti postizanje konačnog dogovora. Pregovori između Washingtona i Teherana odvijaju se u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i zabrinutosti zbog sigurnosti ključnih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu naftom.