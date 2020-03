Trump objavio važnu odluku zbog epidemije koronavirusa: 'Zabranio sam putovanja iz Europe u SAD'

Američki predsjednik Donald Trump je u obraćanju svojim sugrađanima izjavio da zbog opasnosti od koronavirusa uvodi zabranu 'svih putovanja iz Europe u SAD', ta će odluka biti na snazi sljedećih 30 dana.

- S obzirom na to da Europska unija nije provela mjere predostrožnosti kao što su to poduzele Sjedinjene Američke Države imamo niz žarišta koronavirusa u Americi. Stoga sam odlučio povući nekoliko teških, ali nužnih poteza. Kako bismo spriječili dolazak novih zaraženih na naše tlo, suspendirat ćemo sva putovanja sljedećih 30 dana iz cijele Europe. Odluka na snagu stupa u petak u ponoć, a podložna je promjenama ovisno o promjeni uvjeta. Iznimke će biti samo za američke državljane koji će morati proći kroz odgovarajući 'screening' po dolasku na američko tlo - rekao je američki predsjednik Donald Trump te naglasio da se ta odluka ne odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.