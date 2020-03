Slijede nove intervencije: Razmak barem jedan metar, zabrana manjih skupova...

Zabrana skupova većih od stotinu ljudi, uz ograničenje razmaka od najmanje metar među sudionicima, iduća je hrvatska mjera u borbi protiv koronavirusa.

Tako smo kroz tri dana došli od skupova s tisuću ljudi i više do upitnosti okupljanja sa 100 ljudi mada se epidemiološka situacija i dalje opisuje mirnom. Pula je, podsjetimo, sama otkazala ikakva okupljanja pa i drugi istarski gradovi, no na nacionalnoj razini se oklijeva za takvim nemedicinskim mjerama mada je limit od 100 sudionika praktički zabrana. Ali samo "praktički" jer će se sva događanja do tog broja sudionika moći održati što je dvojbeno naspram preporuke Europskog centra za kontrolu bolesti i prevenciju (ECDC) koji je jučer izdao upute upravo za ovakve, nemedicinske mjere u sprečavanju širenja koronavirusa.

Limitiranje događanja kao i svaka mjera društvenog distanciranja ima jedan cilj - smanjiti kontakte među ljudima, a spomenutu preporuku ECDC-a sve bi zemlje morale prilagoditi aktualnoj situaciji uz važne napomene. Te napomene konkretno poručuju kako je iz ranijih pandemija gripe i iskustva s koronavirusom u Kinom dokazano da rana, brza i koordinirana implementacija mjera društvenog distanciranja usporava širenje virusa.

- Procjenjuje se da je skup nemedicinskih intervencija, uključujući socijalno distanciranje, poduzet jedan, dva ili tri tjedna ranije u Kini, broj oboljeli bi bio manji za 66, 86 odnosno 95% - jasno stoji u dopisu ECDC-a.

Što se tiče otkazivanja nastave navode kako je prevencija kontakta među djecom poznata preventivna mjera u pandemijama te da ima veliki učinak ako se primjeni u ranoj fazi. Za događanja, u smislu kulturnih, sportskih i drugih okupljanja, u ovoj preporuci nema dvojbe jer je riječ o mjestu potencijalne transmisije prijenosa virusa te ne stavljaju nikakve gabarite u smislu veličine tih događanja pa niti razmaka među sudionicima.

Dio je to uputa koje su dobile zdravstvene vlasti u kojima taksativno navode sve nepoznanice oko koronavirusa:

Ne zna se još uvijek jasan način prijenosa, koliko dugo treba biti izložen da bi bio inficiran, da li zaraznost počinje prije pojave simptoma, koliko dugo je čovjek zarazan, hoće li promjena vremena utjecati na prijenos virus te je nepoznata i uloga djece u cirkuliranju ovog virusa.

