Trump: Nećemo više braniti one narode i zemlje koji nas ne vole

– SAD ne može zauvijek ostati svjetski policajac. Nije fer da takav teret leži isključivo na nama – kazao je američki predsjednik Donald Trump pri iznenadnom posjetu američkim vojnicima u Iraku dodajući kako “Washington ne želi da druge zemlje koriste njezinu vojsku zbog osobne zaštite, a da pri tome ne sudjeluju u financiranju obrane”.

Povrijedio je suverenitet

– Mi smo razbacani po cijelom svijetu. Nalazimo se u zemljama za koje većina ljudi na planetu nije ni čula da postoje, niti nas te zemlje niti njezin narod žele – istaknuo je Trump upućujući kritičarima zbog povlačenja američke vojske iz Sirije poruku: – Puno će ljudi početi misliti kao ja. Vrijeme je da počnemo koristiti glavu – napominjući kako bi SAD za borbena djelovanja u Siriji, u slučaju potrebe, mogao koristiti vojnu bazu koja se nalazi u Iraku, što je razljutilo mnoge Iračane.

Lider jednog od dva glavna bloka u iračkom parlamentu, Sabah al-Saadi, osudio je nenajavljeni božićni posjet američkog predsjednika Trumpa kao “grubu povredu suvereniteta Iraka” i sazvao hitan sastanak parlamenta zbog tog posjeta kao i najave o mogućnosti korištenja vojnih baza u Iraku za napad na Siriju.

– Gotovo je s američkom okupacijom – rekao je, koji predvodi blok Islah, istaknuvši da Trumpu nije trebalo dopustiti da dođe “kao da je Irak država SAD-a”. Isto tako, irački premijer Adil Abdul-Mehdi odbio se sastati s Trumpom zbog neslaganja o mjestu sastanka. I dok je Trump inzistirao da irački premijer dođe u vojnu bazu, irački premijer inzistirao je na susretu u rezidenciji vlade u Bagdadu. Naime, SAD ima oko 5200 vojnika u Iraku koje pomažu službenim vlastima uu borbi protiv ostataka terorističke organizacije Islamske države kao i zbog sve veće dominacije i utjecaja Irana na tu zemlju.U pratnji supruge Melanije te savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, Trump je, u tri i pol sata boravka u Iraku, opušteno razgovarao s vojnicima kao da je jedan od njih te se svako malo našalio na različite načine. Ono što je posebno ostalo zabilježeno je kada se Trump vojnicima pohvalio kako su ISIL u Siriji “razbili kao beba zvečku”. Između ostalog, Trump je rekao vojnicima da je američka misija u Siriji bila oduzimanje utvrdanaglasivši kako “prije osam godina tamo smo došli na tri mjeseca i nikada nismo otišli”.

Svratio i u Njemačku

Donald Trump postao je glavnim zapovjednikom američke vojske preuzimajući dužnost američkog predsjednika 17. siječnja 2017. Ovo je njegov prvi posjet vojnicima u nekoj ratnoj zoni, a zbog toga je stalno bio ciljem kritika američke javnosti, ali i saveznika. Naime, njegovi su prethodnici to učinili znatno ranije tijekom svog mandata – Barack Obama u prva tri mjeseca, George Bush mlađi u prvih osam mjeseci. Trump se branio tvrdeći kako će to učini u “jednom trenutku”, dodajući da to nije “prijeko potrebno”.

Po povratku iz Iraka, Trump je sletio u zrakoplovnu bazu Ramstein te obišao i američke vojnike u Njemačkoj.