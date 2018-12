Uporan je

Trump tvrdi da će blokada vlade trajati sve do dogovora o zidu

"Mogu vam reći da se to neće dogoditi dok ne budemo imali zid, ogradu, kako god to žele nazvati. Nazvat ću to kako god oni žele, ali će značiti istu stvar. To je prepreka za ljude koji nadiru u zemlju."