Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BORBA PROTIV KRIMINALA

Trump naredio slanje vojnika u još jedan grad, otkrio i razlog

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House in Washington
Ken Cedeno/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
27.09.2025.
u 19:08

"Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je naredio ministru rata Peteu Hegsethu da pošalje vojnike u Portland u Oregonu i zaštiti sjedišta savezne imigracijske službe ICE od "domaćih terorista", odobrivši im korištenje sile bude li potrebno. "Na zahtjev ministrice za domovinsku sigurnost, Kristi Noem, dajem naputak ministru rata, Peteu Hegsethu, da osigura sve potrebne postrojbe za zaštitu ratom opustošenog Portlanda i svakog sjedišta našeg ICE-a koja su pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Gradonačelnik Portlanda, Keith Wilson, nije odgovorio na upit za komentarom. Na konferenciji za novinare u petak, Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji. Trump je u četvrtak rekao novinarima da "ludi ljudi" nastoje spaliti zgrade u Portlandu.

"Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze. Borba protiv kriminala u fokusu je Trumpove administracije iako stope kriminala u mnogim gradovima padaju. Trump je poslao vojsku u demokratska uporišta kao što su Los Angeles i Washington, izazvavši prosvjede i pravne dvojbe.

FOTO Maja Šuput tijekom karijere dosta se promijenila, pogledajte kako je izgledala prije više od 20 godina
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House in Washington
1/29
Ključne riječi
vojska Portland Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još