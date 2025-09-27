Na pomolu novi sukob? Trump razmišlja o napadima na mete u Venezueli

Američki vojni vrh razmatra mogućnost udara na krijumčarske mreže u Venezueli, a prema pisanju stranih medija, prve akcije mogle bi uslijediti već za nekoliko tjedana. U proteklom mjesecu američke su snage već otvorile vatru na tri venezuelska broda, koje je Washington označio kao plovila narkokartela. Predsjednik Donald Trump pritom je poručio kako ti brodovi predstavljaju "legitimne mete" u njegovu ratu protiv krijumčara droge.

Kako navodi Newsweek, dodatne američke postrojbe raspoređene su na Karibima, što je dodatno podiglo napetosti između dvije države i povećalo rizik od izravnog sukoba. Ipak, administracija nije predočila dokaze da su brodovi doista prevozili narkotike, zbog čega organizacije za ljudska prava napade smatraju spornima. Human Rights Watch ih je čak opisao kao "izvansudska pogubljenja". Dosad je u tim operacijama poginulo najmanje 14 ljudi, dok broj žrtava trećeg napada ostaje nepoznat.

Neimenovani izvori tvrde da se sada razmatraju i napadi dronovima na vođe i pripadnike skupina za koje SAD vjeruje da sudjeluju u krijumčarenju. No, konačnu odluku još nije donio sam predsjednik Trump.

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova vlada prethodno su negirali bilo kakvu umiješanost u trgovinu drogom, dok su više puta tvrdili da ga američka vlada pokušava svrgnuti s vlasti. Venezuelski predsjednik ponudio je izravne razgovore s Bijelom kućom nakon napada, prema pismu u koje je Reuters imao uvid. U pismu je Maduro zatražio od Trumpa da surađuje s njim kako bi "pobijedio laži koje su okaljale odnos, koji mora biti povijesni i miran", poručio je.