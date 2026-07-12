Kiša stigla u zadnji trenutak i pomogla vatrogascima: Korčula nakon požara ostala prekrivena pepelom

Kiša koja je tijekom noći pala na području zahvaćenom požarom na Korčuli stigla je u presudnom trenutku i znatno pomogla vatrogascima, koji su se satima borili s vatrenom stihijom. Na požarištu je palo između 10 i 13 litara kiše po četvornom metru, što je usporilo napredovanje vatre i barem nakratko rasteretilo iscrpljene snage na terenu. Iako situacija sada izgleda znatno bolje, požar još nije stavljen pod nadzor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović upozorio je da je i dalje potreban velik oprez zbog guste borove šume i teško pristupačnog terena. Vatrogasci će dronom provjeriti u kojoj je mjeri kiša pomogla u gašenju. Posljedice požara vrlo su teške. Velik dio područja oko Smokvice ostao je spaljen, a nekada zeleni krajolik sada je prekriven pougljenim stablima, uništenim raslinjem i pepelom. Požar je dug oko četiri kilometra, a širok između 1,5 i dva kilometra, dok je na pojedinim mjestima zahvatio i šire područje.

Požar je buknuo u subotu poslijepodne na predjelu Kapje, između Blata i Smokvice, te se brzo proširio na gustu borovu šumu. Gašenje su dodatno otežavali snažan vjetar, nepristupačan teren i dolazak noći, zbog čega su protupožarni zrakoplovi morali obustaviti djelovanje. Sve vatrogasne snage ostale su na terenu, a očekuje se i dolazak dvaju kanadera. Tijekom dana trebalo bi stići dodatno pojačanje od 85 vatrogasaca iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Aktivirani su i vatrogasci s Mljeta, pa bi na požarištu ukupno trebalo biti oko 220 vatrogasaca.

DVD Smokvica na Facebooku je objavio fotografije spaljenog područja koje svjedoče o razmjerima požara i šteti koju je vatra ostavila iza sebe. Državna cesta Vela Luka – Korčula, koja je zbog požara bila zatvorena, ponovno je otvorena za promet. Ipak, iz Hrvatskog autokluba vozačima savjetuju da je koriste samo u slučaju nužde. Posebno se pratila situacija na području uvale Blace, no prema dostupnim informacijama kuće i drugi stambeni objekti nisu bili izravno ugroženi. Požar je izbio za vrijeme grmljavinskog nevremena, a vatrogasci i ostale službe ostali su na terenu tijekom cijele noći kako bi spriječili novo razbuktavanje i širenje vatre prema naseljima.