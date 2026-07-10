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POSTIGNUT DOGOVOR

Njemačka vlada dobila je načelno odobrenje američke predsjedničke administracije za kupnju krstarećih raketa Tomahawk

Autor
Danijel Prerad
10.07.2026.
u 22:16

Ključni izazov za Njemačku u nabavi američkih krstarećih raketa vjerojatno će biti rokovi isporuke.

Njemačka vlada dobila je načelno odobrenje američke predsjedničke administracije za kupnju krstarećih raketa Tomahawk. Njemački kancelar Friedrich Merz objavio je kako je dogovor postignut tijekom ovotjednog summita NATO-a u Ankari. Američki State Department još nije javno izdao formalno odobrenje za prodaju projektila ili zemaljskih lansera Typhon, unatoč tome što je Berlin podnio odgovarajući zahtjev još u jesen 2025.

Dok se ne objavi formalno odobrenje, a idealno i dok se ne potpiše ugovor, pod pretpostavkom da njegovi detalji nisu klasificirani, nije moguće govoriti o obujmu ili cijeni nabave. Tako ni službeni izbori još uvijek ništa ne spominju, ali ranije izjavljena namjera Berlina bila je nabaviti 400 raketa Tomahawk Block Vb i tri lansera.

Ključne riječi
Njemačka SAD tomahawk

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