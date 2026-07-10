Njemačka vlada dobila je načelno odobrenje američke predsjedničke administracije za kupnju krstarećih raketa Tomahawk. Njemački kancelar Friedrich Merz objavio je kako je dogovor postignut tijekom ovotjednog summita NATO-a u Ankari. Američki State Department još nije javno izdao formalno odobrenje za prodaju projektila ili zemaljskih lansera Typhon, unatoč tome što je Berlin podnio odgovarajući zahtjev još u jesen 2025.



Dok se ne objavi formalno odobrenje, a idealno i dok se ne potpiše ugovor, pod pretpostavkom da njegovi detalji nisu klasificirani, nije moguće govoriti o obujmu ili cijeni nabave. Tako ni službeni izbori još uvijek ništa ne spominju, ali ranije izjavljena namjera Berlina bila je nabaviti 400 raketa Tomahawk Block Vb i tri lansera.