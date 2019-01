Trump i u Novoj sve po starome. Ovom porukom ostao vjeran sebi

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je u utorak svom brazilskom kolegi Jairu Bolsonaru na njegovom sjajnom inauguracijskom govoru, dok je u drugom tvitu zaželio sretnu Novu godinu ali i optužio svoje kritičare da pate od "poremećaja Trump".

"Čestitke predsjedniku Jairu Bolsonaru koji je upravo izgovorio sjajan inauguracijski govor - SAD su s vama", napisao je Trump na Twitteru, zajamčivši Bolsonaru potporu Washingtona.

Krajnje desni nacionalist Bolsonaro, koji je obećao obračunati se s korupcijom u politici, nasilnim kriminalom i oživjeti posrnulo gospodarstvo deregulacijom i fiskalnom disciplinom, prisegnuo je u utorak za novog brazilskog predsjednika.

Njegov dolazak na vlast označava snažno skretanje udesno prve sile Latinske Amerike i otvara razdoblje puno neizvjesnosti.

Čestitajući u drugom tvitu Novu godinu, Trump je, vjeran sebi, optužio svoje kritičare da pate od "poremećaja Trump".

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!