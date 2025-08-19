Trump i Putin na rubu prekida pregovora:"Ako je Donjeck ovdje ključan i ako nema popuštanja, jednostavno ne bismo trebali ovo produljivati"

Američki predsjednik Donald Trump bio je na rubu prekida pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci zbog Putinove čvrste pozicije u vezi zahtjeva za preuzimanje cijele Donjecke oblasti. Tijekom sastanka, Putin je iznio zahtjeve vezane za ukrajinske teritorije, osobito za Donjecku oblast, gdje Rusija trenutno kontrolira oko 75% površine. Njegov zahtjev za potpunom kontrolom nad cijelom oblasti bio je toliko odlučan da je Trump razmatrao prekid pregovora.

Neimenovani izvor citirao je Trumpove riječi upućene Putinu: "Ako je Donjeck ovdje ključan i ako nema popuštanja, jednostavno ne bismo trebali ovo produljivati". Navodno je nakon te izjave Putin odustao od svog zahtjeva. Prema ukrajinskom izvoru koji prenosi Axios, američke obavještajne procjene o ruskim vojnim sposobnostima razlikuju se. Dok jedna sugerira da bi Putin mogao zauzeti cijelu Donjecku oblast do listopada, druga predviđa znatno teži i neizvjesniji ishod za ruske snage.

Ranije je Reuters objavio nacrt ruskih zahtjeva za okončanje rata, koji uključuje i povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke i Luganske oblasti. U isto vrijeme, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države neće vršiti pritisak na Ukrajinu da ustupi svoj teritorij Rusiji u okviru mirovnog sporazuma. Predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je naglasio da pregovori s Rusijom moraju uzeti u obzir stvarnu liniju bojišnice, podsjećajući da Ustav Ukrajine ne dopušta nikakve ustupke ili razmjenu teritorija.