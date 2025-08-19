Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u utorak da europski čelnici nisu uspjeli nadmudriti Donalda Trumpa, ali da nije jasno kako će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstaviti pitanja teritorija i sigurnosnih jamstava domaćoj javnosti. "Proturuska ratnohuškačka 'koalicija voljnih' nije uspjela nadmudriti Trumpa na njegovom terenu. Europa mu se zahvaljivala i ulizivala", objavio je Medvedev na platformi X.

Medvedev je rekao da je pitanje "koju će melodiju" Zelenski svirati "o jamstvima i teritorijima kod kuće, kada ponovno obuče svoju zelenu vojnu uniformu". Trump je u ponedjeljak rekao Zelenskom da će Sjedinjene Države pomoći jamčiti sigurnost Ukrajine u bilo kojem sporazumu o okončanju rata u Ukrajini, iako opseg bilo kakve pomoći nije odmah bio jasan.