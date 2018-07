Trump Angeli Merkel: I kad te kritiziram ti znaš da te volim

Dvodnevni NATO summit u Bruxellesu izgledao je kao festival američkog hrvanja, gdje se kečeri jedan čas lome i masakriraju, premda nije sasvim jasno je li to stvarno ili nije, a drugi čas se ljube i grle.

Erdogan za primjer

Američki predsjednik Donald Trump započeo je summit proglašavajući “delinkventnima” one države koje ne izdvajaju 2 posto svoga BDP-a za obranu, potom čak i nabacio ideju da želi natjerati da dosegnu 4 umjesto 2 posto, vrlo javno i otvoreno optuživao Njemačku, pa izazvao krizni sastanak kad je jučer prijepodne, na dio summita posvećen partnerstvu s Ukrajinom i Gruzijom, upao tražeći da se rasprava vrati unatrag na postotke i dolare, jer nije zadovoljan ishodom razgovora dan prije.

Bio je to šok, takve stvari se ne događaju na NATO summitima. Jučer prijepodne osjetila se napetost i kriza političke kohezije NATO saveza. Trajao je poseban, krizni sastanak kad su do press centra dopirale neslužbene informacije da Trump govori da države moraju doseći 2 posto svog BDP-a za obranu ne do 2024., nego praktički odmah, ove godine. Drugi lideri su mu objašnjavali da ne može to tek tako, da su za takve stvari nužne odluke parlamenata, da ne mogu oni tu u jednom iznuđivačkom razgovoru američkog predsjednika preuzeti financijske obveze za svoje države.

– Pa evo, tu je Erdogan, on jedini može sam odlučiti – rekao je Trump, citiran prema onome što nam je prepričao jedan upućeni izvor. Netko od lidera država koje već izdvajaju više od 2 posto apelirao je na Trumpa da razmotri stvari iz drugog kuta: zbog njegovog verbalnog pritiska, države su već zaustavile pad ulaganja u obranu i zacrtale u svojim službenim dokumentima kako planiraju doći do 2 posto. “To je Vaša zasluga”, rečeno je Trumpu. To je američkog predsjednika ipak malo oraspoložilo.

Američki predsjednik navodno je rekao da razumije male države koje nisu dosegle cilj od 2 posto jer imaju ekonomskih poteškoća, ali da ne može razumjeti velike i bogate. Tu je konstantno, i javno i iza zatvorenih vrata, poimence kritizirao Njemačku.

Pa ipak, na rastanku je ljubio njemačku kancelarku Angelu Merkel, govoreći joj: –Ti znaš da te volim…

Pred novinarima, sve je to upakirao kao svoj uspjeh. Srećom, potvrdio je privrženost SAD-a NATO-u. Glasine o tome da bi do kraja dana vojni savez mogao biti u ruševinama pokazale su se preuranjenima. I francuski predsjednik Emmanuel Macron kasnije je, u svojoj izjavi novinarima, rekao da “ni u jednom trenutku predsjednik Trump nije rekao da namjerava napustiti NATO”.

– Postoji sjajan, vrlo kolegijalan duh u sobi. Vrlo ujedinjeni, vrlo snažni, nema problema – rekao je Trump novinarima.

‘Obećali nevjerojatne svote’

Iako su i Macron i drugi lideri, pa i hrvatska predsjednica, u svojim izjavama tvrdili da na kriznom sastanku jučer nije bilo govora o ispunjavanju cilja od 2 posto BDP-a ranije, nego i dalje do 2024., Trump se držao teze da su ostale saveznice podebljale svoje planove izdvajanja za obranu.

– Dodatne svote novca koje su spremni dati zaista su nevjerojatne. Jučer sam im dao do znanja da sam iznimno nesretan onime što se događa, i oni su znatno podigli svoju opredijeljenost (da izdvajaju više, op.a.) – rekao je.

– NATO je danas puno snažniji nego što je bio prije dva dana – poručio je američki predsjednik. I odletio svojim zrakoplovom Air Force One dalje, prvo za London, pa u Škotsku gdje će igrati golf tijekom vikenda, pa u Helsinki na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Do zaključenja ovog izdanja, Trump se držao obećanja koje je dao Večernjem listu u Bruxellesu: nije na Twitteru demantirao samog sebe s press konferencije.