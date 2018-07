VIDEO Trump Večernjakovu novinaru: 'Čestitam na pobjedi Hrvatske!'

Usput, čestitam vam na nogometnoj ekipi – rekao mi je američki predsjednik Donald Trump na press konferenciji po završetku summita u Bruxellesu, gdje sam uime Večernjeg lista dobio priliku da mu postavim pitanje. Čim je čuo da radim za vodeće dnevne novine u Hrvatskoj, čestitao nam je na pobjedi Hrvatske protiv Engleske večer ranije, ne čekajući dovršetak samog pitanja. U dvorani se čuo smijeh odobravanja drugih, stranih kolega novinara.

Američki predsjednik Donald Trump ispao je ugodniji uživo nego na Twitteru. To je barem moje osobno iskustvo, ne nužno i iskustvo predsjednika država i vlada ostalih 28 NATO saveznica koji su s njime proveli dva dana za okruglim stolom iza zatvorenih vrata, gdje ih je na trenutke izluđivao, pa zatim iznuđivao (njihov novac, za veća ulaganja u obranu), na trenutke plašio, neki kažu i zaprijetio povlačenjem SAD-a iz NATO saveza, a zatim se primirio i postao kao najbolji prijatelj.

“Ja sam stabilan genijalac”

Baš zato, moje je pitanje američkom predsjedniku bilo: shvaćamo vašu poruku (koja je na press konferenciji bila pomirljiva prema saveznicima i prema NATO-u kao savezu), ali hoćete li na Twitteru imati sasvim drukčiju poruku čim se ukrcate u Air Force One?

– Ne, to rade drugi ljudi, ja ne. Vrlo sam konzistentan. Ja sam vrlo stabilan genijalac – odgovorio mi je Trump, opet praćen laganim smijehom u novinarskoj sobi. Video snimka moga pitanja i njegova odgovora odmah se viralno krenula širiti globalno, po raznim medijima, od najvažnijih američkih TV postaja do Engleske, gdje nisu baš svi bili sretni da Trump, koji im je došao u službeni posjet Londonu jučer poslijepodne nakon Bruxellesa, čestita Hrvatskoj od koje su engleski nogometaši tako spektakularno izgubili.

Bilo je to uzbuđenje za Večernji list, ali unutra, na samom sastanku na vrhu, još uzbudljivije i nevjerojatnije bilo je predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja predstavlja Hrvatsku u najvažnijem i, ipak i dalje (u trenutku zaključenja ovog izdanja, da se oprezno izrazimo), najmoćnijem vojnom savezu u povijesti čovječanstva.

[video: 25832 / ]

– Trump mi je u jednom trenutku rekao: pa evo, sad ste u finalu, sad će vam krenuti bolje, pa ćete moći više izdvajati i za obranu i za mnoge druge stvari – rekla nam je predsjednica Grabar-KItarović po završetku summita.

Donald Trump is asked whether he'll be saying one thing at NATO and tweeting another after he departs.



The president says he won't, adding: "I'm a very stable genius." https://t.co/TpCSmLVyQb pic.twitter.com/cPrqtD0U54