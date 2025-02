'Trik' s pojasom u zrakoplovu s TikToka zabrinuo stručnjake: 'Ovo je iznimno opasno'

Za mnoge putnike, spavanje u zrakoplovu predstavlja izazov. Kako bi pokušali sjedalo učini što udobnijim, mnogi kupuju jastuke za vrat i slične proizvode. Na društvenim mrežama, posebice TikToku, posljednjih je mjeseci kružio i jedan trik za udobnije sjedenje, a koji je zabrinuo stručnjake. Na video snimkama, koje su skupile milijune pregleda, mogu se vidjeti putnici kako privlače koljena prsima i stavljaju stopala na rub sjedala. Zatim pričvrste pojaseve oko gležnjeva kako bi spriječili da im stopala skliznu sa sjedala, omogućavajući im da naslone glavu na koljena.

"Ovo je iznimno opasno", rekla je za CNN Sara Nelson, predsjednica Udruge stjuardesa. "Sigurnosni pojas dizajniran je tako da sjedi nisko i čvrsto u vašem krilu. Ovo služi za najbolju zaštitu u slučaju turbulencije, hitnog slijetanja ili nesreće. Ako niste pravilno vezani, vjerojatno ćete ozlijediti i nekog drugog kada vas baci turbulencija. Zaključak, ovo je kršenje federalnih propisa i uputa članova posade", rekla je te naglasila: "Namjerno odbijanje će vas izložiti novčanoj kazni do 35.000 dolara."

Reakcije na viralne videozapise putnika na društvenim mrežama koji demonstriraju "hakiranje" sigurnosnog pojasa za spavanje bile su mješovite. Neki kažu da će ga isprobati na sljedećem letu, dok drugi tvrde da nisu dovoljno fleksibilni ili su previsoki da bi ga uopće pokušali izvesti. Ima onih koji krive zrakoplovne kompanije jer su sjedala premala i neudobna. Oglasilo se i mnoštvo kritičara, slikovito upozoravajući na ozljede koje bi se mogle dogoditi tijekom jakih turbulencija. Mnogi također sugeriraju da kopčanje sigurnosnog pojasa oko gležnjeva povećava rizik od krvnih ugrušaka.

"Bio bih oprezan sa svime što ograničava protok krvi jer to može dovesti do povećanog rizika od ugrušaka", rekao je hematolog dr. Nathan Connell. "Ako je došlo do turbulencije ili hitnog slučaja, a nečije su noge bile ovako omotane sigurnosnim pojasom, to bi moglo dovesti do ozljede noge ili gležnja, što bi također moglo uzrokovati krvne ugruške."

