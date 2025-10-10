Tri prijave za predsjednika Vrhovnog suda na provjeri

Hoće li biti treća sreća, odnosno hoćemo li nakon raspisanog trećeg javnog poziva za upražnjeno mjesto predsjednika Vrhovnog suda dobiti i predsjednika/predsjednicu te institucije, moglo bi se doznati uskoro. Naime, u Državnom sudbenom vijeću (DSV) jučer su kazali da su zaprimili tri prijave. No tko se prijavio za tu poziciju, nisu otkrili jer, kažu, prvo se treba provjeriti udovoljavaju li pristigle prijave uvjetima javnog poziva, nakon čega trebaju biti proslijeđene Uredu predsjednika Zorana Milanovića, s obzirom na to da je predsjednik države taj koji predlaže čelnu osobu Vrhovnog suda Saboru. To bi se, prema informacijama iz DSV-a, trebalo dogoditi danas, nakon čega će, kako kažu, objaviti imena osoba koje su se javile na javni poziv.