Neočekivani zaokret, saveznik Zapada rame uz rame s Putinovim trupama na NATO granici: 'Prešli su crvenu liniju'

U Bjelorusiji i Rusiji održana je velika zajednička vojna vježba Zapad-2025, koja je je privukla veliku pažnju Zapada jer su poligoni bili uz istočnu granicu NATO-a. Vježba se održavala od 12. do 16. rujna na više poligona, uključujući i onaj u Mulinu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti. Kako prenosi Ukrajinska pravda, ruske trupe sada počinju napuštati bjeloruske vojne terene. Prema riječima glasnogovornika ukrajinske granične službe, pukovnika Andrija Demčenka, broj ruskih vojnika ove je godine bio manji nego 2021., a kretanja vojske budno se prate. Demčenko je istaknuo kako tijekom ovogodišnje vježbe nije bilo aktivnosti u smjeru ukrajinske granice.

Vježba Zapad tradicionalno je zamišljena kao simulacija sukoba s hipotetskim protivnikom na zapadnim granicama Rusije i Bjelorusije. Ove je godine, prema ruskim medijima, završila scenarijem „poraza zamišljenog neprijatelja i napredovanja do granice zamišljene države“. Završnoj fazi osobno je nazočio i ruski predsjednik Vladimir Putin u vojnoj odori.

🚨 India is joining Russia’s Zapad-2025 drills in Belarus.



This is the exercise where Moscow rehearses war with NATO and comes after Russian drone operations in Poland.



For a Quad partner to stand alongside Russia’s forces should shock Washington & Brussels. pic.twitter.com/7f2tXHCacI — Robert Potter (@rpotter_9) September 15, 2025

Međutim, ono što je posebno odjeknulo na međunarodnoj sceni jest odluka Indije da pošalje svoje vojnike na sudjelovanje u vježbi. Kako piše britanski The Times, indijsko Ministarstvo obrane potvrdilo je slanje 65 pripadnika oružanih snaga, među kojima su i vojnici uglednog Kumaon puka. Oni su raspoređeni u Mulinu, otprilike 60 kilometara zapadno od Nižnjeg Novgoroda, dakle na sigurnoj udaljenosti od granica država članica NATO-a. Prema priopćenju iz New Delhija, cilj indijskog angažmana bio je „dodatno ojačati obrambenu suradnju i produbiti prijateljstvo između Indije i Rusije, učvršćujući duh suradnje i međusobnog povjerenja“. Indijski vojnici sudjelovali su u zajedničkim taktičkim vježbama, obuci i rukovanju specijalnim oružjem zajedno s ruskim snagama.

Longish MOD video from the Zapad-2025 Exercise (Ground Forces) pic.twitter.com/end0ftP2bm — Tony (@Cyberspec1) September 17, 2025

Indija ima dugu povijest vojno-obrambene suradnje s Moskvom i spada među najveće kupce ruskog naoružanja. Sudjelovala je i u prijašnjim vježbama Zapad, uključujući one prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. No, analitičari upozoravaju da sadašnje sudjelovanje ima posebnu težinu, s obzirom na pogoršane odnose između Rusije i NATO-a te sve veće napetosti u istočnoj Europi.

NATO je, podsjetimo, nedavno dodatno ojačao zračne obrambene kapacitete na svom istočnom krilu, nakon što su ruski dronovi povrijedili poljski i rumunjski zračni prostor. Upravo zbog toga dio zapadnih stručnjaka sudjelovanje Indije u Zapadu-2025 ocjenjuje kao zabrinjavajući signal. Njemački analitičar vanjske politike Ulrich Speck ustvrdio je da je Indija time „prešla crvenu liniju“, dok je finska stručnjakinja za strateško predviđanje Sari Arho Havren odluku nazvala „nepotrebnom i vrlo lošom porukom“.

Odnosi između New Delhija i Washingtona dodatno su se zakomplicirali u posljednjih nekoliko godina. Iako su Sjedinjene Države i njihovi saveznici pokušavali Indiju postupno udaljiti iz ruskog vojnog kruga nudeći značajne ugovore o oružju, nesuglasice oko trgovine i američka politika prema Pakistanu pogoršale su povjerenje. Indijski premijer Narendra Modi istodobno naglašava „posebno i povlašteno partnerstvo“ s Moskvom, što se ponovno potvrdilo i tijekom summita Šangajske organizacije za suradnju, gdje je Modi srdačno razgovarao s predsjednicima Rusije i Kine.