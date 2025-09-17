Naši Portali
Iznenađujući potez

Neočekivani zaokret, saveznik Zapada rame uz rame s Putinovim trupama na NATO granici: 'Prešli su crvenu liniju'

FILE PHOTO: Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
17.09.2025.
u 18:12

Iako su Sjedinjene Države i njihovi saveznici pokušavali Indiju postupno udaljiti iz ruskog vojnog kruga nudeći značajne ugovore o oružju, nesuglasice oko trgovine i američka politika prema Pakistanu pogoršale su povjerenje

U Bjelorusiji i Rusiji održana je velika zajednička vojna vježba Zapad-2025, koja je je privukla veliku pažnju Zapada jer su poligoni bili uz istočnu granicu NATO-a. Vježba se održavala od 12. do 16. rujna na više poligona, uključujući i onaj u Mulinu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti. Kako prenosi Ukrajinska pravda, ruske trupe sada počinju napuštati bjeloruske vojne terene. Prema riječima glasnogovornika ukrajinske granične službe, pukovnika Andrija Demčenka, broj ruskih vojnika ove je godine bio manji nego 2021., a kretanja vojske budno se prate. Demčenko je istaknuo kako tijekom ovogodišnje vježbe nije bilo aktivnosti u smjeru ukrajinske granice.

Vježba Zapad tradicionalno je zamišljena kao simulacija sukoba s hipotetskim protivnikom na zapadnim granicama Rusije i Bjelorusije. Ove je godine, prema ruskim medijima, završila scenarijem „poraza zamišljenog neprijatelja i napredovanja do granice zamišljene države“. Završnoj fazi osobno je nazočio i ruski predsjednik Vladimir Putin u vojnoj odori.

Međutim, ono što je posebno odjeknulo na međunarodnoj sceni jest odluka Indije da pošalje svoje vojnike na sudjelovanje u vježbi. Kako piše britanski The Times, indijsko Ministarstvo obrane potvrdilo je slanje 65 pripadnika oružanih snaga, među kojima su i vojnici uglednog Kumaon puka. Oni su raspoređeni u Mulinu, otprilike 60 kilometara zapadno od Nižnjeg Novgoroda, dakle na sigurnoj udaljenosti od granica država članica NATO-a. Prema priopćenju iz New Delhija, cilj indijskog angažmana bio je „dodatno ojačati obrambenu suradnju i produbiti prijateljstvo između Indije i Rusije, učvršćujući duh suradnje i međusobnog povjerenja“. Indijski vojnici sudjelovali su u zajedničkim taktičkim vježbama, obuci i rukovanju specijalnim oružjem zajedno s ruskim snagama.

Indija ima dugu povijest vojno-obrambene suradnje s Moskvom i spada među najveće kupce ruskog naoružanja. Sudjelovala je i u prijašnjim vježbama Zapad, uključujući one prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. No, analitičari upozoravaju da sadašnje sudjelovanje ima posebnu težinu, s obzirom na pogoršane odnose između Rusije i NATO-a te sve veće napetosti u istočnoj Europi.

NATO je, podsjetimo, nedavno dodatno ojačao zračne obrambene kapacitete na svom istočnom krilu, nakon što su ruski dronovi povrijedili poljski i rumunjski zračni prostor. Upravo zbog toga dio zapadnih stručnjaka sudjelovanje Indije u Zapadu-2025 ocjenjuje kao zabrinjavajući signal. Njemački analitičar vanjske politike Ulrich Speck ustvrdio je da je Indija time „prešla crvenu liniju“, dok je finska stručnjakinja za strateško predviđanje Sari Arho Havren odluku nazvala „nepotrebnom i vrlo lošom porukom“.

Odnosi između New Delhija i Washingtona dodatno su se zakomplicirali u posljednjih nekoliko godina. Iako su Sjedinjene Države i njihovi saveznici pokušavali Indiju postupno udaljiti iz ruskog vojnog kruga nudeći značajne ugovore o oružju, nesuglasice oko trgovine i američka politika prema Pakistanu pogoršale su povjerenje. Indijski premijer Narendra Modi istodobno naglašava „posebno i povlašteno partnerstvo“ s Moskvom, što se ponovno potvrdilo i tijekom summita Šangajske organizacije za suradnju, gdje je Modi srdačno razgovarao s predsjednicima Rusije i Kine.
Srbija pregovara s Rusijom o izgradnji prve nuklearne elektrane

Ključne riječi
Bjelorusija Rusija SAD Europa Indija

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
18:47 17.09.2025.

Ma nema straha za zapad i nato,jer mi imamo vojnikine,godinama uvjezbavane borknje po nato filmovima,koje bez problema rjese i najkrupnije najokrutnije kriose!! A tek dok im promarsiraju ponosne lg trupe,ma slijedi momentalna bezanija rusa i svih saveznika!

Avatar Igre gladi
Igre gladi
18:41 17.09.2025.

Hmmm, zar nisu Ameri poslali svoje časnike da gledaju vježbe? Zanimljivo kako se nitko ne usudi Amerima reći da su prešli crvenu liniju

Avatar Mlečanka..
Mlečanka..
19:03 17.09.2025.

inteligentni ljudi vode dijalog sa svima, što ne znači da se slažu...jer dijalog je bitniji od vojnih vježbi i oružja...kod nas u Italiji se Salvini koji je u koaliciji sa Melonijeovom vladom ovih dana izgrlio i izljubio sa poslanicima Rusima i Kinezima...šaljite poljupce i volite se i grlite 💋😘, mada ste vi Balkanci više zaljubljeni u oružje i u vojsku, nego u ljude...ali učite se od boljih

