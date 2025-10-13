Trgovci će morati kreirati 'brzi klik' za jednostrani raskid ugovora

Popravak pokvarenog uređaja i nakon jamstvenog roka, uključujući i dostupnost zamjenskih dijelova i okvirne cijene popravaka, jedan klik do jednostranog raskida ugovora koji je sklopljen na daljinu... samo su neke od odredbi koje donosi prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača, koji se uskoro očekuje u e-savjetovanju.
"Ugrađivanje" kvarova
legendarni glazbenik
FOTO Zagreb u suzama i pjesmi! Nepregledna rijeka ljudi došla odati počast Halidu Bešliću
JEDAN OD NARODNIH HEROJA
FOTO Naš legendarni general slavi okrugli rođendan. Rijetki nisu iskoristili priliku za fotku s njim
Mit razbijen
Roditelji pozor: 'Nasilna djeca ne dolaze nužno iz disfunkcionalnih obitelji, evo kako ih prepoznati'
OGROMAN NOVAC