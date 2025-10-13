Naši Portali
NOVI ZAKON

Trgovci će morati kreirati 'brzi klik' za jednostrani raskid ugovora

Autor
Jolanda Rak Šajn
13.10.2025.
u 05:57

Izrijekom se definira i što je to najniža referentna cijena u zadnjih 30 dana koja se uzima u obzir tijekom konkretnog sniženja neke robe

Popravak pokvarenog uređaja i nakon jamstvenog roka, uključujući i dostupnost zamjenskih dijelova i okvirne cijene popravaka, jedan klik do jednostranog raskida ugovora koji je sklopljen na daljinu... samo su neke od odredbi koje donosi prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača, koji se uskoro očekuje u e-savjetovanju.

"Ugrađivanje" kvarova

