Trgovci će morati kreirati 'brzi klik' za jednostrani raskid ugovora

Popravak pokvarenog uređaja i nakon jamstvenog roka, uključujući i dostupnost zamjenskih dijelova i okvirne cijene popravaka, jedan klik do jednostranog raskida ugovora koji je sklopljen na daljinu... samo su neke od odredbi koje donosi prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača, koji se uskoro očekuje u e-savjetovanju.



"Ugrađivanje" kvarova