Treći čovjek opet u Beču

Vozeći se prema Beču, promislio sam kako prije sto i više godina splitskim studentima nije bilo lako putovati do tog carskog grada, a pogotovo u vrijeme Božića poći doma na koji dan, kao što je to bilo nama iz Zagreba. Danas je do Beča čas posla, a iz Zagreba gotovo možete skoknuti na kavu. S Bečom su se Hrvati uvijek rado družili, premda nam je povijesno godinama simbolizirao mrskog okupatora. Pošteno govoreći, na našem tlu Habsburška Monarhija ostavila je važna komunalna ostvarenja i građevine te, barem po mišljenju moga nona, iskustvo reda u društvu.